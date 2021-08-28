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Giriş Tarihi: 28.8.2021

Turuncu kategorideki terörist köy evinden çıktı

HALİT TURAN HALİT TURAN
Turuncu kategorideki terörist köy evinden çıktı
Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesine bağlı bir köy evine düzenlenen operasyonda PKK terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten turuncu kategorideki örgüt mensubu "Lilit Amed" kod adlı Hatun Dağtaş gözaltına alındı. Birçok bombalı eylemin planlayıcısı olduğu belirtilen Dağtaş'ın Kocaköy'deki bir köy evinde saklandığı belirlendi. Operasyonda Dağtaş ile birlikte yardım ve yataklık eden 2 kişi de gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Glock marka tabanca, 2 el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Teröristin 26 Temmuz 2011'de Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği Hizmet Binası'na el bombası atılması olayı ile Diyarbakır'da kırsal alanında gerçekleştirilen çok sayıda eylemin planlayıcısı olduğu tespit edildi.
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Turuncu kategorideki terörist köy evinden çıktı
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