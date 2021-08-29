Tarihe altın harflerle yazılan büyük zaferi kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda resmi tatil olup olmadığı öğrenilmek istenerek "30 Ağustos Zafer Bayramı Resmi Tatil Mi?" sorusu üzerinden bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.
30 Ağustos 2021 resmi tatil mi? sorusuna ilişkin mera edilen detaylar şöyle;
Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur.
İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.