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Haberler Gündem Haberleri 30 Ağustos Zafer Bayramı Resmi Tatil Mi? 30 Ağustos 2021 bugün iş yerleri tatil olacak mı?
Giriş Tarihi: 30.8.2021 01:13 Son Güncelleme: 30.8.2021 01:13

30 Ağustos Zafer Bayramı Resmi Tatil Mi? 30 Ağustos 2021 bugün iş yerleri tatil olacak mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı Resmi Tatil Mi? 30 Ağustos 2021 bugün iş yerleri tatil olacak mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladığımız bu güzel günde çalışanlar iş yerlerinin tatil olup olmayacağına ilişkin bilgi sahibi olmak isteyerek “30 Ağustos Zafer Bayramı Resmi Tatil Mi?” sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor. Merak konusu olan 30 Ağustos Zafer Bayramı Resmi Tatil Mi? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

Tarihe altın harflerle yazılan büyük zaferi kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda resmi tatil olup olmadığı öğrenilmek istenerek "30 Ağustos Zafer Bayramı Resmi Tatil Mi?" sorusu üzerinden bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos 2021 resmi tatil mi? sorusuna ilişkin mera edilen detaylar şöyle;

  • 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü Zafer Bayramı olması sebebiyle resmi tatil olarak kabul edilmiştir.



30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TARİHİ

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur.



İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

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30 Ağustos Zafer Bayramı Resmi Tatil Mi? 30 Ağustos 2021 bugün iş yerleri tatil olacak mı?
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