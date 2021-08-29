Akıncı TİHA özellikleri nelerdir? Akıncı TİHA maliyeti, menzili, ağırlığı, hızı ne kadar, açılımı nedir?

Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere emniyet, Jandarma ve Milli İstihbarat teşkilatlarının da aktif olarak kullandığı Silahsız Hava Aracı (SİHA) filosuna bir yenisi daha eklendi. Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde geliştirilen "Akıncı TİHA", Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenler envantere katıldı. Bu son dakika haberinin sonrasında "Akıncı TİHA özellikleri nelerdir, maliyeti, menzili, ağırlığı, hızı ne kadar, açılımı nedir?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.
Akıncı TİHA ile ilgili tüm bilgiler ve teknik detaylar şöyle;
Bayraktar Akıncı TİHA ile ilgili Baykar Savunma resmi internet sitesinde şu bilgiler yer alıyor,
Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı İHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecektir. Akıncı ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacaktır.
Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecektir. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacaktır. Şavaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecektir. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak Akıncı İHA, hava-hava görevlerinde de kullanılabilecektir.
Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelmesi için çalışılan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılacaktır
Haberleşme Menzili
LOS & BLOS
Kalkış ve İniş
Pist (Otomatik)
Seyir - Maksimum Hız
130 - 195 Knots
Maksimum Kalkış Ağırlığı
5,500 kg
Operasyonel - Maksimum İrtifa
30.000 feet - 40,000 feet
Havada Kalış
24 saat
Faydalı Yük Kapasitesi
1.350 kg
Kanat Açıklığı
20 mt.
Faydalı Yük - ISR
Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT
Yükseklik
4.1 mt.
Faydalı Yük - Mühimmatlar
Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Menzilli Stand Off Mühimmatlar
Uzunluk
12.2 mt.
İtki Tipi
2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor
Bayraktar Akıncı TİHA ismindeki TİHA kısaltmasının açılımı Taarruzi İnsansız Hava Aracı anlamına gelmektedir.