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Giriş Tarihi: 29.8.2021 18:44 Son Güncelleme: 29.8.2021 18:44

Akıncı TİHA özellikleri nelerdir? Akıncı TİHA maliyeti, menzili, ağırlığı, hızı ne kadar, açılımı nedir?

Akıncı TİHA özellikleri nelerdir? Akıncı TİHA maliyeti, menzili, ağırlığı, hızı ne kadar, açılımı nedir?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terörle mücadele ve pek çok harekatta göklerdeki gözü olacak olan ve taarruz etme kabiliyeti de bulunan “Akıncı TİHA”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda gerçekleşen törenle TSK envanterine katıldı. Bu önemli son dakika gelişmesi sonrasında F16 savaş jetinin taşıyabildiği mühimmatları da taşıyabilen Akıncı TİHA’ya ilişkin detaylar merak edilerek “Akıncı TİHA özellikleri nelerdir, maliyeti, menzili, ağırlığı, hızı ne kadar, açılımı nedir?” soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Yanıtları merak edilen “Akıncı TİHA özellikleri nelerdir, maliyeti, menzili, ağırlığı, hızı ne kadar, açılımı nedir?” sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere emniyet, Jandarma ve Milli İstihbarat teşkilatlarının da aktif olarak kullandığı Silahsız Hava Aracı (SİHA) filosuna bir yenisi daha eklendi. Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde geliştirilen "Akıncı TİHA", Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenler envantere katıldı. Bu son dakika haberinin sonrasında "Akıncı TİHA özellikleri nelerdir, maliyeti, menzili, ağırlığı, hızı ne kadar, açılımı nedir?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

AKINCI TİHA ÖZELLİKLERİ NELERDİR, MALİYETİ, MENZİLİ, AĞIRLIĞI, HIZI NE KADAR?

Akıncı TİHA ile ilgili tüm bilgiler ve teknik detaylar şöyle;



Bayraktar Akıncı TİHA ile ilgili Baykar Savunma resmi internet sitesinde şu bilgiler yer alıyor,

BAYRAKTAR AKINCI TİHA GENEL BİLGİLER

Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı İHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecektir. Akıncı ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacaktır.

Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecektir. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacaktır. Şavaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecektir. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak Akıncı İHA, hava-hava görevlerinde de kullanılabilecektir.

Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelmesi için çalışılan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılacaktır



AKINCI TİHA UÇUŞ ÖZELLİKLERİ

  • 40,000 Feet Uçuş İrtifası
  • 24 Saat Havada Kalış Süresi
  • Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS
  • Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
  • Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
  • GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği



AKINCI TİHA GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

  1. Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
  2. Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
  3. Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
  4. Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
  5. Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
  6. Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
  7. Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
  8. Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

AKINCI TİHA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Haberleşme Menzili

LOS & BLOS

Kalkış ve İniş

Pist (Otomatik)

Seyir - Maksimum Hız

130 - 195 Knots

Maksimum Kalkış Ağırlığı

5,500 kg



Operasyonel - Maksimum İrtifa

30.000 feet - 40,000 feet

Havada Kalış

24 saat

Faydalı Yük Kapasitesi

1.350 kg

Kanat Açıklığı

20 mt.

Faydalı Yük - ISR

Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT



Yükseklik

4.1 mt.

Faydalı Yük - Mühimmatlar

Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Menzilli Stand Off Mühimmatlar

Uzunluk

12.2 mt.

İtki Tipi

2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor



AKINCI TİHA AÇILIMI NEDİR?

Bayraktar Akıncı TİHA ismindeki TİHA kısaltmasının açılımı Taarruzi İnsansız Hava Aracı anlamına gelmektedir.

KAYNAK: baykarsavunma.com

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Akıncı TİHA özellikleri nelerdir? Akıncı TİHA maliyeti, menzili, ağırlığı, hızı ne kadar, açılımı nedir?
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