AYM Başkanı Arslan: Temel hak ve özgürlükleri korumak zorundayız

ASYA Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği
(AAMB) faaliyetleri kapsamında Üyeler Kurulu ve Genel Sekreterler Toplantısı ile uluslararası sempozyum düzenlendi. Sempozyumda konuşan Anayasa Mahkemesi
Başkanı Zühtü Arslan
, temel hakların korunması için internetle ilgili düzenleme yapmanın zor olduğunu dile getirerek, internet çağında hakların korunması ve çatışan haklar arasında denge kurulmasına ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi kararlarını anlattı. Sempozyumun ikinci gününde 'İnternet Çağı
: Hukukun Üstünlüğü, İnsanın Değerleri ve Devlet Bağımsızlığı' konusu işlenerek, Üyeler Kurulu Toplantısı yapıldı. 'İnternet Çağında Temel Hakların Yargısal Korunması: Türk Anayasa Mahkemesi
Örneği' başlıklı bir sunum yapan Başkan Arslan, Anayasa yargıçları olarak internet çağının çoğunlukla devletlerin ve şirketlerin orantısız müdahalesi ile internetin kötüye kullanımından kaynaklanan tehditlerine karşı hukukun üstünlüğünü, temel hak ve özgürlükleri ve bireylerin diğer değerlerini korumak zorunda olduklarını ifade etti.