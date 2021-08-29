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Giriş Tarihi: 30.8.2021 00:05 Son Güncelleme: 30.8.2021 00:18

Başkan Erdoğan'dan Saraybosna'nın kalbinde Kur'an-ı Kerim tilaveti

Başkan Erdoğan’dan Saraybosna’nın kalbinde Kur’an-ı Kerim tilaveti

Geçen günlerde Bosna Hersek'e bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna'nın kalbi olarak bilinen Başçarşı Meydanı'nda bulunan Gazi Hüsrevbey Camii'nin açılışına da katıldı. Erdoğan açılışını yaptığı  Gazi Hüsrevbey Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu. Başkan Erdoğan'ın Kur'an okuduğu anlar ise camide bulunan vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde programı kapsamında Bosna Hersek'e ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan 'Saraybosna'nın Kalbi' olarak bilinen Başçarşı Meydanı'nda bulunan tarihi Gazi Hüsrevbey Camii'nin açılışına katıldı.

Açılışta, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic de yer aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KUR-AN'I KERİM TİLAVETİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek ziyaretinde açılışını yaptığı tarihi Gazi Hüsrevbey Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu. Erdoğan Kur'an okuduğu o anlar cami cemaati tarafından kaydedildi. Erdoğan burada kendisine sevgi gösteren vatandaşlara da el salladı.

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Başkan Erdoğan'dan Saraybosna'nın kalbinde Kur'an-ı Kerim tilaveti
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