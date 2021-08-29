Başkan Erdoğan’dan Saraybosna’nın kalbinde Kur’an-ı Kerim tilaveti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde programı kapsamında Bosna Hersek'e ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan 'Saraybosna'nın Kalbi' olarak bilinen Başçarşı Meydanı'nda bulunan tarihi Gazi Hüsrevbey Camii'nin açılışına katıldı.
Açılışta, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic de yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KUR-AN'I KERİM TİLAVETİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek ziyaretinde açılışını yaptığı tarihi Gazi Hüsrevbey Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu. Erdoğan Kur'an okuduğu o anlar cami cemaati tarafından kaydedildi. Erdoğan burada kendisine sevgi gösteren vatandaşlara da el salladı.