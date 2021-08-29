Başkan Erdoğan’dan Saraybosna’nın kalbinde Kur’an-ı Kerim tilaveti

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KUR-AN'I KERİM TİLAVETİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek ziyaretinde açılışını yaptığı tarihi Gazi Hüsrevbey Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu. Erdoğan Kur'an okuduğu o anlar cami cemaati tarafından kaydedildi. Erdoğan burada kendisine sevgi gösteren vatandaşlara da el salladı.