Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenler’i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
, vefatının 2'nci yılında gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler
'i sosyal medya hesabından paylaştığı bir tweet'le andı. Şenler'in ikinci ölüm yıldönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan Emine Erdoğan, "Şule Yüksel Şenler'in insanlığa yön veren duruşu hepimiz için zamansız bir kılavuzdur. İnsan hakları
mücadelesi ve iman dolu bir kalbin yenilmezliğini sergilediği yaşamı, güzel bir dünya imar etmek isteyen herkes için ilham doludur. Vefatının 2'nci yıldönümünde hasretle anıyorum" ifadelerini kullandı. ANKARA