Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenler’i andı
Giriş Tarihi: 29.8.2021

Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenler’i andı

Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenler’i andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vefatının 2'nci yılında gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i sosyal medya hesabından paylaştığı bir tweet'le andı. Şenler'in ikinci ölüm yıldönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan Emine Erdoğan, "Şule Yüksel Şenler'in insanlığa yön veren duruşu hepimiz için zamansız bir kılavuzdur. İnsan hakları mücadelesi ve iman dolu bir kalbin yenilmezliğini sergilediği yaşamı, güzel bir dünya imar etmek isteyen herkes için ilham doludur. Vefatının 2'nci yıldönümünde hasretle anıyorum" ifadelerini kullandı. ANKARA
ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenler’i andı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA