Karadağ’da görkemli karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, ziyarette bulunduğu Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç
tarafından resmi törenle karşılandı. Çetinye
'deki Cumhurbaşkanlığı Rezidansı'nda Cukanoviç, Erdoğan'ı makam aracından inişinde karşıladı. Erdoğan ve Cukanoviç'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.
Cukanoviç ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, tören kıtasını selamladı. Erdoğan ve Cukanoviç'in birbirine heyetlerini tanıtmasının ardından aile fotoğrafı çekildi. Tören sonrası iki Cumhurbaşkanı heyetleriyle görüşmeye geçti. Törende, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, Ticaret Bakanı Mehmet Muş
, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
da yer aldı.