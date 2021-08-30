10 günde 34 terörist etkisiz hale getirildi

IRAK
ve Suriye
'nin kuzey bölgesinde bulunan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve bölgede güvenli alanların oluşturulması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin başlattığı operasyonlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde Haftanin
, Zap
, Avaşin- Basyan, Hakurk ve Gara
ile Metina Vadisi'ndeki "Pençe-Şimşek" ve "Pençe-Kaplan" harekâtıyla güvenli bölgeler oluşturulurken, TSK ve MİT'in ortak operasyonlarıyla terör örgütüne son 10 günde büyük darbe indirildi. Irak kuzeyinde, MİT'in verdiği istihbaratların ardından bölgede İHA tarafından gerçekleştirilen keşiflerle tespit edilen 20 terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 28 terör hedefi vuruldu. Suriye'nin kuzeyinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirdi. MİT-Emniyet ve Jandarma'nın ortak operasyonları sonucu turuncu kategoride yer alan biri kadın 2 kadın terörist sağ olarak yakalandı.