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Giriş Tarihi: 30.8.2021 20:22

Başkan Erdoğan'dan Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu Öztürk'e tebrik telefonu

Başkan Erdoğan’dan Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu Öztürk’e tebrik telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ü tebrik etti.

Başkan Erdoğan, paralimpik oyunlarında üst üste ikinci kez altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ile Tokyo'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla telefonda görüştü.

Milli sporcuyu kutlayan Erdoğan, "Abdullah gözlerinden öpüyorum. Meclis Başkanımız, bakan arkadaşlarımız, milletvekillerimiz hep beraberiz. Tebrik ediyoruz, gözlerinden öpüyoruz" ifadelerini kullandı.

Abdullah Öztürk ise "Takım müsabakalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanım, inşallah orada yine altın madalyayı hedefliyoruz. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

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Başkan Erdoğan'dan Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu Öztürk'e tebrik telefonu
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