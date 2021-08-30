Muhittin Böcek kurtuldu ağabeyi hayatını kaybetti

Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Muhittin Böcek
'in ağabeyi Şadi Böcek
, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yaklaşık 2 haftadır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Böcek'in, akciğerine pıhtı atması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Turizm sektöründe faaliyet gösteren, evli ve üç çocuk babası Böcek'in cenazesinin, bugün ikindi vakti Uncalı Mezarlığı
'nda defnedileceği açıklandı. Kendisi de daha önce Kovid-19 rahatsızlığı geçiren ve 64 gün yoğun bakımda kalan Muhittin Böcek, "Beraber büyüdüğüm, canımdan öte ağabeyim Şadi Böcek'i Kovid nedeniyle kaybettik. Canım ağabeyime Allah'tan rahmet, ailemize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.