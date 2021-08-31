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Haberler Gündem Haberleri 31 Ağustos koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 31 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat sayıları
Giriş Tarihi: 31.8.2021 19:09 Son Güncelleme: 31.8.2021 19:09

31 Ağustos koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 31 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat sayıları

31 Ağustos koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 31 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat sayıları

Yurt ve dünyada 1 yıldan fazla süredir etkilerini gösteren covid-19 pandemisine ilişkin bilgiler ajanslara düşen “corona virüsü son dakika” başlıklı haberler üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Pandemi başından itibaren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanan en son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre corona virüsü testi yapılan 19 bin 557 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Öte yandan bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları kamuoyu tarafından öğrenilmek istenerek 31 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? soruları üzerinden araştırılıyor. 31 Ağustos korona tablosu ve bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat sayıları.

Sağlık Bakanlığı son dakika 31 Ağustos koronavirüs tablosu verileri, covid-19 pandemisinin ilk vakasından bu yana olduğu gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden paylaşılmaya devam ediliyor. (31 Ağustos 2021 Salı) Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları merak konusu olarak 31 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? sorusu üzerinden yapılan araştırmalar devam ediyor.

31 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU | TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Son dakika 31 Ağustos korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden henüz açıklanmadı. Bugünkü günlük korona son durum tablosu verileri açıklandığında tüm son dakika detaylarıyla burada yer alacak.

30 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 557

VEFAT SAYISI: 245

İYİLEŞEN SAYISI: 13 bin 401

29 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 17 bin 332

VEFAT SAYISI: 255

İYİLEŞEN SAYISI: 11 bin 396

28 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 17 bin 912

VEFAT SAYISI: 245

İYİLEŞEN SAYISI: 12 bin 175

27 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 340

VEFAT SAYISI: 244

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 528

26 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 616

VEFAT SAYISI: 257

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 205

25 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 970

VEFAT SAYISI: 217

İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 651

24 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 191

VEFAT SAYISI: 230

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 373



23 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 857

VEFAT SAYISI: 232

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 833

22 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 622

VEFAT SAYISI: 206

İYİLEŞEN SAYISI: 13 bin 263

21 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 351

VEFAT SAYISI: 232

İYİLEŞEN SAYISI: 13 bin 163

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31 Ağustos koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 31 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat sayıları
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