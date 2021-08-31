31 Ağustos koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 31 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat sayıları

Sağlık Bakanlığı son dakika 31 Ağustos koronavirüs tablosu verileri, covid-19 pandemisinin ilk vakasından bu yana olduğu gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden paylaşılmaya devam ediliyor. (31 Ağustos 2021 Salı) Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları merak konusu olarak 31 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? sorusu üzerinden yapılan araştırmalar devam ediyor.
Son dakika 31 Ağustos korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden henüz açıklanmadı. Bugünkü günlük korona son durum tablosu verileri açıklandığında tüm son dakika detaylarıyla burada yer alacak.
VAKA SAYISI: 19 bin 557
VEFAT SAYISI: 245
İYİLEŞEN SAYISI: 13 bin 401
VAKA SAYISI: 17 bin 332
VEFAT SAYISI: 255
İYİLEŞEN SAYISI: 11 bin 396
VAKA SAYISI: 17 bin 912
VEFAT SAYISI: 245
İYİLEŞEN SAYISI: 12 bin 175
VAKA SAYISI: 18 bin 340
VEFAT SAYISI: 244
İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 528
VAKA SAYISI: 19 bin 616
VEFAT SAYISI: 257
İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 205
VAKA SAYISI: 19 bin 970
VEFAT SAYISI: 217
İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 651
VAKA SAYISI: 19 bin 191
VEFAT SAYISI: 230
İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 373
VAKA SAYISI: 18 bin 857
VEFAT SAYISI: 232
İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 833