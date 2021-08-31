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Giriş Tarihi: 31.8.2021 08:02 Son Güncelleme: 31.8.2021 08:19

Aşk hırsızı CHP! Samsunspor için ağlayan çocuğu Kılıçdaroğlu'na uyarladılar

İLHAN DEMİRCİOĞLU
Aşk hırsızı CHP! Samsunspor için ağlayan çocuğu Kılıçdaroğlu’na uyarladılar

CHP Samsun Gençlik Kolları, Emir Canikli'nin çocukken Samsunspor için döktüğü gözyaşlarının görüntüsünü izinsiz olarak "AŞK 17 harflidir Kemal Kılıçdaroğlu" başlığıyla kullandı. Görüntü çekildiğinde 12 yaşında olan, 21 yaşındaki Emir Canikli, "Ben öyle bir şey demedim. Biz esnafız, partimiz olmaz. Bizi siyasete bulaştırmasınlar" derken, babası İbrahim Canikli ise "Oğlumun Samsunspor yenilgisi sonrası tepkisini siyasi amaçla kullandılar. Bu şık olmadı. Videoyu kaldırmazlarsa yargıya gideceğiz" dedi.

Samsun'da yaşayan ve babasıyla birlikte esnaflık yapan 21 yaşındaki Emir Canikli, 9 yıl önce henüz 12 yaşındayken koyu bir taraftarı olduğu Samsunspor ağır bir yenilgi alınca, gözyaşlarına boğuldu. O anlar ise dönemin yayıncı kuruluşu tarafından kaydedildi. Yayıncı kuruluş bu görüntüyü daha sonra "Aşk 6 harflidir FUTBOL" başlığıyla yayınladı. CHP Samsun Gençlik Kolları ise 11 yıl sonra bu videoyu kırparak, izinsiz olarak "AŞK 17 harflidir Kemal Kılıçdaroğlu" başlığıyla kullandı.

Bu duruma tepki gösteren Emiralp Canikli, "Biz ailece iyi bir Samsunsporluyuz. 9 yıl önce, 19 Mayıs Stadı'nda Samsunspor'un aldığı kötü bir sonuçta duygularıma hakim olamadan ağlamıştım. Yayıncı kuruluş benim ağlarken görüntülerimi kullanarak 'Aşk 6 harflidir FUTBOL' diye kullanmıştı. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları görüntümün önünü arkasını keserek 'AŞK 17 harflidir Kemal Kılıçdaroğlu' diye değiştirip kullanmış.

Görüntüleri sosyal medyada görünce çok üzüldüm. Ben öyle bir şey demedim. Benim ne dediğim nerede dediğim ortada. Biz esnafız, hizmet ederiz, partimiz olmaz. Samsunspor maçı olduğunda da tribündeki yerimizi alırız. Bizi siyasete bulaştırmasınlar" dedi.

Babası İbrahim Canikli'de, " Biz ailece fanatik Samsunsporluyuz. Oğlum, 9 yıl önce 12 yaşında iken Samsunspor maçı kaybedince duygusal bir tepki verip ağlamıştı. CHP Gençlik Kolları ise videoyu amacının dışında, farklı bir amaçla kullandı. Bu hoş olmadı. CHP yetkililerine oğlumun görüntülerinin yer aldığı videoyu kaldırmalarını istedik. Bir süre bekleriz. Kaldırılmazsa yargıya gideceğiz" dedi.

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Aşk hırsızı CHP! Samsunspor için ağlayan çocuğu Kılıçdaroğlu'na uyarladılar
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