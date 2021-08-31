Aşk hırsızı CHP! Samsunspor için ağlayan çocuğu Kılıçdaroğlu’na uyarladılar

Samsun'da yaşayan ve babasıyla birlikte esnaflık yapan 21 yaşındaki Emir Canikli, 9 yıl önce henüz 12 yaşındayken koyu bir taraftarı olduğu Samsunspor ağır bir yenilgi alınca, gözyaşlarına boğuldu. O anlar ise dönemin yayıncı kuruluşu tarafından kaydedildi. Yayıncı kuruluş bu görüntüyü daha sonra "Aşk 6 harflidir FUTBOL" başlığıyla yayınladı. CHP Samsun Gençlik Kolları ise 11 yıl sonra bu videoyu kırparak, izinsiz olarak "AŞK 17 harflidir Kemal Kılıçdaroğlu" başlığıyla kullandı.
Bu duruma tepki gösteren Emiralp Canikli, "Biz ailece iyi bir Samsunsporluyuz. 9 yıl önce, 19 Mayıs Stadı'nda Samsunspor'un aldığı kötü bir sonuçta duygularıma hakim olamadan ağlamıştım. Yayıncı kuruluş benim ağlarken görüntülerimi kullanarak 'Aşk 6 harflidir FUTBOL' diye kullanmıştı. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları görüntümün önünü arkasını keserek 'AŞK 17 harflidir Kemal Kılıçdaroğlu' diye değiştirip kullanmış.
Görüntüleri sosyal medyada görünce çok üzüldüm. Ben öyle bir şey demedim. Benim ne dediğim nerede dediğim ortada. Biz esnafız, hizmet ederiz, partimiz olmaz. Samsunspor maçı olduğunda da tribündeki yerimizi alırız. Bizi siyasete bulaştırmasınlar" dedi.
Babası İbrahim Canikli'de, " Biz ailece fanatik Samsunsporluyuz. Oğlum, 9 yıl önce 12 yaşında iken Samsunspor maçı kaybedince duygusal bir tepki verip ağlamıştı. CHP Gençlik Kolları ise videoyu amacının dışında, farklı bir amaçla kullandı. Bu hoş olmadı. CHP yetkililerine oğlumun görüntülerinin yer aldığı videoyu kaldırmalarını istedik. Bir süre bekleriz. Kaldırılmazsa yargıya gideceğiz" dedi.