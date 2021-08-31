’Kamyonla yıkın’ talimatına açıklama bekleniyor

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Av.Ali Güney, geçen salı gününden bu yana "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin panolarını kamyonla yıkın" talimatıyla ilgili İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'ten kamuoyuna açıklama yapmasını beklediklerini belirterek, "Görünen o ki, bir whatsapp konuşmasından yansıyan bu konuşma ve talimat gerçektir. Bir haftadır kamuoyu açıklama bekliyor. Sükut, ikrardan gelir" dedi.

"YIKAMADI, YIKAMAYACAK"

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in "kamyonla yıkın" talimatı verdiği Kandıra yolu üzerindeki panoları İlçe Başkan Yardımcısı Fatih Sarıoğlu, ilçe yöneticileri Hasan Pancar, Yusuf Taşer, AK Parti İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş ve Meclis Üyesi Mehmet Çetin'le inceledi. Panolardan birinde hasar olduğu ancak yıkılmadığı görüldü.

İzmit Belediyesi'nin Büyükşehir'in yıllardır duran panoları yanına iki yeni pano yerleştirerek CHP propagandası yaptığı tespit edildi.

Güney, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Seçildiği günden bu yana mağdur edebiyatının arkasına sığınarak, beni çalıştırmıyorlar, beni engelliyorlar diyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in belediye çalışanlarıyla ortak whatsapp grubundaki yazışmaları eski çalışanı tarafından bizzat ifşa edildi. Reklam merakını her defasında dile getirdiğimiz Fatma Hanım, burada kendi panolarına yer açmak için gerekirse Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait panoları kamyonla yıkması için personeline talimat veriyor. Söz konusu panolar Kandıra Yolu üzerinde bulunuyor. Gidip, gördük. Yıkımı yapamadıklarını tespit ettik. Zaten yasal şekilde buraya konulan panoları yıkmak, elindeki güçle adeta terör estirmek kimsenin haddine ve yetkisinde değildir. Yıkamadı, yıkamayacak."

MİLLETİN VERDİĞİ GÜÇLE ZORBALIK YAPAMAZSIN

"Milletimizi önemseyenlerin bugüne kadar bu konuya açıklık getirmesi gerekirdi. Milletimizi ciddiye alıyor ve değer veriyorsa bu olay ilk ortaya çıktığında kamuoyu bilgilendirilmeli ve gerekli açıklama yapılmalıydı. Biz de önünü açarak, açıklama yapma fırsatı verdik. Ama seçimden sonra milletten kopan bir anlayışla karşı karşıyayız. Susarak bu olayı unutturacaklarını düşünenler yanılgı içindedir. Sükut ikrardan gelir. Diğer bir ifadeyle susmak, kabullenmektir. Öyleyse ortaya atılan iddianın doğruluğundan şüphe duymayarak bazı konulara dikkat çekmek gerekir. Öncelikle insan onurunu zedeleyen, milletimizin oylarıyla aldığı görev ve gücü çalışanlar üzerinde baskı kurmak için kullanan anlayışı şiddetle kınıyoruz. Özel iş yerinizde bile bir çalışanınıza baskı kurmak, mobing uygulamak bir suçken, kamuya hizmetle mükellef bir kurumda seçimle aldığınız geçici yetkiyi herkese her istediğinizi yaptırmak için kullanmak açıkça zorbalıktır."

KENDİNİ KAYBEDİYOR

"İzmit Belediyesi Basın Yayın Biriminde çalışırken, işine son verilen personelin yaptığı açıklamalara göre, "Panoları kamyonla yıkın" diyen anlayışın başka usulsüz çalışmaları da olmuştur. Basın Yayın Koordinatörünün, Basın Yayın Müdürünün adı verilmiştir. Son denetim raporunda özellikle ihalesiz, doğrudan teminle seçimden sonra kurulan şirketlere 20 milyon TL'nin üzerinde iş verildiği, bunların içinde milletvekili kardeşi, il başkanı yeğeni olduğu tespit edilmişti. İşten atılan belediye personeli başka neler biliyorsa kamuoyuna açıklamalıdır. Tehdit alıyorsa, ailesiyle uğraşmaya devam ediliyorsa yasal çerçevede gerekli müracaatları yapmalıdır. Adalet diyenlerin, haktan, hukuktan bahsedenlerin gerçek yüzünü bir kez daha halkımıza ifşa etmelidir. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i, her fırsatta kendisine yardım eli uzatan, bırakın bitirmeyi, iki yıldır başlayamadığı Fethiye Caddesi projesinde bile gerekirse parasını biz verelim diyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine karşı tutumunu, panoları kaçak yolla da olsa yıkın diyecek kadar kendini kaybetmesini kamuoyunun takdirine bırakıyor, kendisini kınıyoruz." dedi.