Külliye’de kritik yerli aşı toplantısı! TURKOVAC ve VLP...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), TÜBİTAK ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanları ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.