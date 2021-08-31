‘Petrol sızıntısına karşı tüm tedbirleri alıyoruz’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nin (KKTC
) Karpaz
kıyısına doğru ilerlemesiyle ilgili tedbirlerin alındığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gelişmeleri yakından takip ettiğinin altını çizen Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın denizde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da Karpaz kıyılarında gerekli tedbirleri alacağını belirtti. Oktay, "Bir çevre felaketine fırsat vermeden elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz. 2 acil müdahale deniz aracı, Adana Ceyhan
'dan uzman personel ve ekipman ile hareket etmiştir" dedi. KKTC'de de bir kriz masası kuruldu.