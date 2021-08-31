Şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek son yolculuğuna uğurlandı

Törene şehidin babası Ali, annesi Yeter, kardeşleri Nurettin, Bahattin, Kemalettin, Fatmanur ve Havva Şebelek ile yakınlarının yanı sıra, Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Said Gürsoy, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Garnizon Komutan Vekili Kıdemli Albay Erdem Canbolat, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, emniyet ve askeri erkân ve vatandaşlar katıldı.