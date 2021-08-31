Şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak'ta Pençe Kaplanı operasyonunda görev yapan Trabzonlu Uzman Çavuş İsmail Şebelek, 10 Ağustos'ta roketli saldırı sonucunda ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesi sınır ötesinde yapılan ve daha sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi altına alınan Uzman Çavuş İsmail Şebelek hayatını kaybederek şehit düştü.
Dün Ankara'da düzenlenen tören sonrası Şehit Uzman Çavuş'un naaşı askeri uçakla memleketi Trabzon'a getirildi. Şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in cenaze namazı öncesi ailesi tabutun başında gözyaşlarına boğuldu. Şehit Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek Arsin Ulu camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Fındıklı ilçesinde aile kabristanlığında toprağa verildi.
Şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek için, bugün Arsin İlçesinde Ulu Camiinde cenaze töreni düzenlendi.
Törene şehidin babası Ali, annesi Yeter, kardeşleri Nurettin, Bahattin, Kemalettin, Fatmanur ve Havva Şebelek ile yakınlarının yanı sıra, Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Said Gürsoy, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Garnizon Komutan Vekili Kıdemli Albay Erdem Canbolat, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, emniyet ve askeri erkân ve vatandaşlar katıldı.
Şehit Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek, Arsin Ulu Cami'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası, Fındıklı ilçesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.