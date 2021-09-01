Büyük zaferin çocuk kahramanları

Dumlupınar'da hazin ve gurur dolu başka bir yaşanmış olay ise dilden dile, nesilden nesile anlatılıyor. 1912 yılında daha oğlu Mehmet 8 yaşında iken Balkan Savaşı'na katılmak için köyünden ayrılarak Galiçya, Hicaz, Yemen, Kafkasya'da 11 yıl cepheden cepheye koşarak çarpışan Konya Çetmi'li Kara Ali Çavuş ve oğlu Onbaşı Mehmed'in yaşanmış hikayesi muhteşem zaferimizin altın sayfaları arasında yerini koruyor.

Çetmili Kara Ali Çavuş, Anadolu'da Milli Mücadele başlayınca, Doğu Cephesi'nden Kurtuluş Savaşı'na koşmuş, Mustafa Kemal Paşanın emrine katılarak, Başkomutan Meydan Muharebesi'nde 19 yaşındaki Alay Sancaktarı Mehmet Onbaşı ile karşılaşıyor. 11 yıl önce köyde bırakıp gittiği oğlu Mehmet'in onbaşı olduğunu öğrenen Kara Ali Çavuş, 31 Ağustos 1922 günü, 11 yıl sonra kavuşabildiği oğlunun kollarında şehit düştü.

Oğlu kahraman Onbaşı Mehmet de; 9 Eylül 1922 günü İzmir'e giren birliğin başında şehit oldu. Kütahya Altıntaş ilçesinde baba oğulun kahramanlığını anlatan anıt 30 Ağustos 1992'de ziyarete açıldı.