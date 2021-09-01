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Giriş Tarihi: 1.9.2021 10:37

Büyük zaferin çocuk kahramanları

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Büyük zaferin çocuk kahramanları

Anadolu'nun kurtuluş mücadelesi olarak 30 Ağustos 1922'de tarihe altın harflerle geçen büyük zaferin destanını yazan 137 bin kahraman şehidin arasında 8 ve 11 yaşlarında iki çocuk kahramanın da yer aldığı ortaya çıktı. Kayıtlara göre, Kütahya Dumlupınar Devlet Şehitliğindeki şehit künyeleri arasında bulunan 1914 yılında Konya Bozkır'da doğan Ömer oğlu Hüsnü, 8 yaşında cepheye mühimmat taşırken şehit oldu. Aynı şekilde 1911 yılında Konya Bozkır'da doğan Ali oğlu Süleyman 11 yaşında hemşerisi Hüsnü gibi cepheye mühimmat taşırken Yunan top atışları esnasında son nefesini verdi.

Dumlupınar'da hazin ve gurur dolu başka bir yaşanmış olay ise dilden dile, nesilden nesile anlatılıyor. 1912 yılında daha oğlu Mehmet 8 yaşında iken Balkan Savaşı'na katılmak için köyünden ayrılarak Galiçya, Hicaz, Yemen, Kafkasya'da 11 yıl cepheden cepheye koşarak çarpışan Konya Çetmi'li Kara Ali Çavuş ve oğlu Onbaşı Mehmed'in yaşanmış hikayesi muhteşem zaferimizin altın sayfaları arasında yerini koruyor.

Çetmili Kara Ali Çavuş, Anadolu'da Milli Mücadele başlayınca, Doğu Cephesi'nden Kurtuluş Savaşı'na koşmuş, Mustafa Kemal Paşanın emrine katılarak, Başkomutan Meydan Muharebesi'nde 19 yaşındaki Alay Sancaktarı Mehmet Onbaşı ile karşılaşıyor. 11 yıl önce köyde bırakıp gittiği oğlu Mehmet'in onbaşı olduğunu öğrenen Kara Ali Çavuş, 31 Ağustos 1922 günü, 11 yıl sonra kavuşabildiği oğlunun kollarında şehit düştü.

Oğlu kahraman Onbaşı Mehmet de; 9 Eylül 1922 günü İzmir'e giren birliğin başında şehit oldu. Kütahya Altıntaş ilçesinde baba oğulun kahramanlığını anlatan anıt 30 Ağustos 1992'de ziyarete açıldı.

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Büyük zaferin çocuk kahramanları
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