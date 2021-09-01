Evleri yanan çift, yeni yuvasına kavuştu

Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde çıkan orman yangınında evleri yanarak kullanılamaz hale gelen İlyas Şahin
ile eşi Günay Şahin, yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Osmaniye Mahallesi
'nde yaşayan ve 29 Temmuz'da başlayan orman yangınında evleri ağır hasar gören Şahin çifti, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
'un ziyaretinde kendilerine "yeni ev" sözüyle sevindi. Kurum'un talimatıyla hasar tespit çalışmalarının sonlandırılmasıyla 12 Ağustos'ta temeli atılan evin yapımı tamamlandı.
İlyas Şahin, tek katlı 2+1 yaklaşık 120 metrekarelik yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Yeni evlerinin verandası, girişte sundurması olduğunu dile getiren Şahin, şöyle konuştu: "Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bey
de ziyaretimize geldi. Bizimle ilgilendi, yanan evimizi kontrol etti. 'Bu evde bir daha oturulmaz. Evin yıkılması gerekiyor.' dedi. Talimatı verdi. Geldiler, eski evi yıktılar, yeni evin temelini attılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'dan, devletimizden, milletimizden Allah razı olsun.
Cumhurbaşkanımız talimat vermeseydi bunlar olmazdı. Evimizi bitirmek için gece gündüz çalıştılar. Şükür yeni evimiz güzel oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi. Günay Şahin ise "Yeni evi görünce eskisini unutmaya çalışıyorum. Yangın sonrası devlet millet birliğinin en güzel örneği sergilendi" ifadelerini kullandı.