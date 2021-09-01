Mahrem İmam ve Ankesör operasyonu! 32 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti; İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ'nün TSK Yapılanması'na yönelik operasyon düzenledi. FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi olan Ankesör-Büfe telefonlarından aranan 7'si aktif subay, 16'sı aktif astsubay olmak üzere 23 askeri personel, 1'i doktor, 12'si ihraç askeri personel, 1'i istifa eden personel, 1'i vergi müfettişi, 1'i muhasebeci, 1'i öğrenci olmak üzere 40 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.



Şüphelilerden 3'ünün örgütün içerisinde "Mahrem İmam" oldukları iddia edildi. 32 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli Koronavirüs olduğu için karantina tedbirlerine alındı. 7 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.