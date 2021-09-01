Ölmeden önce aşı çağrısı yapan avukat son yolculuğuna uğurlandı

CENAZE NAMAZINI ÇOCUKLUK ARKADAŞI KILDIRDI

Cenaze namazını kıldıran Siyer Vakfı kurucusu Muhammed Emin Yıldırım, "Müşir benim çocukluk arkadaşımdı. Hep mazlumun yanında yer aldı. 'Bizim öğrendiğimiz din bize bunu öğretiyor' derdi. Allah onu en güzel biçimde merhametine mazhar etsin" ifadelerini kullandı.

Namazın ardından Müşir Deliduman'ın cenazesi, Çekmeköy Valide Sultan Mezarlığında toprağa verildi.

Son mesajını SABAH’a verdi: Aşı karşıtlığı halk sağlığı düşmanlığıdır

SÜRECİ SABAH MUHABİRİNE ANLATMIŞTI

Kovid-19 aşısını yaptırmayan avukat Müşir Deliduman, hastanede SABAH muhabirine yaptığı açıklamalarda koronavirüs sürecini, şöyle anlatmıştı:

"Yaklaşık 10 günlük halsizlik, baş ağrısı, boğaz ağrısı ile Erzurum'da hastalandım. Soğuk algınlığı olarak düşünerek birkaç ilaç aldım. İstanbul'a geldim. Geçer diye bekledim, geçmedi. 26 Ağustos günü saat 23.00 civarı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne giriş yaptım. Acil servis, zaman kaybetmeden, Avrupa standartların çok üstünde hız ve kalitede tetkikleri yaptı. Oksijen cihazına bağladı. Tomografi ve akciğer filmleri çekildi. Testler yapıldıktan sonra servise alındım. Servisler oldukça temiz, sağlık çalışanları olağanüstü titiz ve nezaket ile çalışıyorlar. İlerleme hissettim, daha tedavi devam edecektir."