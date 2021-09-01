Ölmeden önce aşı çağrısı yapan avukat son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Barosu avukatlarından Müşir Deliduman, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede dün sabaha karşı yaşamı yitirmişti. Deliduman bugün yapılan cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Deliduman için İstanbul Barosunda bir tören yapıldı. Törende konuşan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Deliduman'ın Avukat Hakları Merkezi Danışma Kurulu üyesi olarak baroya katkılarda bulunduğunu belirterek, "En verimli çağında ve en çok ihtiyaç duyulan bir zamanda onu kaybettik" dedi.
MESLEKTAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI
Daha sonra Çekmeköy Yusuf Cebir Merkez Camisinde öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Deliduman'ın cenazesi Valide Sultan Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine AK Parti İstanbul İl Teşkilatı Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım başta olmak üzere çok sayıda meslektaşı, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
CENAZE NAMAZINI ÇOCUKLUK ARKADAŞI KILDIRDI
Cenaze namazını kıldıran Siyer Vakfı kurucusu Muhammed Emin Yıldırım, "Müşir benim çocukluk arkadaşımdı. Hep mazlumun yanında yer aldı. 'Bizim öğrendiğimiz din bize bunu öğretiyor' derdi. Allah onu en güzel biçimde merhametine mazhar etsin" ifadelerini kullandı.
Namazın ardından Müşir Deliduman'ın cenazesi, Çekmeköy Valide Sultan Mezarlığında toprağa verildi.
SÜRECİ SABAH MUHABİRİNE ANLATMIŞTI
Kovid-19 aşısını yaptırmayan avukat Müşir Deliduman, hastanede SABAH muhabirine yaptığı açıklamalarda koronavirüs sürecini, şöyle anlatmıştı:
"Yaklaşık 10 günlük halsizlik, baş ağrısı, boğaz ağrısı ile Erzurum'da hastalandım. Soğuk algınlığı olarak düşünerek birkaç ilaç aldım. İstanbul'a geldim. Geçer diye bekledim, geçmedi. 26 Ağustos günü saat 23.00 civarı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne giriş yaptım. Acil servis, zaman kaybetmeden, Avrupa standartların çok üstünde hız ve kalitede tetkikleri yaptı. Oksijen cihazına bağladı. Tomografi ve akciğer filmleri çekildi. Testler yapıldıktan sonra servise alındım. Servisler oldukça temiz, sağlık çalışanları olağanüstü titiz ve nezaket ile çalışıyorlar. İlerleme hissettim, daha tedavi devam edecektir."
SON MESAJINDA AŞI UYARISI YAPTI
Deliduman, aşı olmayanlara ise şu uyarıları yapmıştı:
"Aşıyı ihmal etmeyin! Sayın Sağlık Bakanlığının ve yetkili kurumların ikazlarına uyunuz. Sağlık mesafe, maske, eldiven gibi ve talimatlarda neyi öneriyorlarsa kesinlikle harfiyen tatbik edilmeli. Hele hele aşı ihmali söz konusu olamaz. Aşı konusunda da aynen Bakanlığın talimatlarına uyunuz. Sağda solda aşı karşıtı söylemleri ve aşıyı ihmal etme söylemleri tamamen kötü niyetli söylemdir.
Psikolojik harp taktiği ve halk sağlığı düşmanlığıdır. Bunun bilinçli yapıldığı ve yayıldığı düşüncem var. Bunlar susturulmalıdır. Halkımız bu kötü niyetlilerin, niyetlerini ve söylemlerini kursaklarında bıraksın. Herkes Bakanlığa uysun ve sağlıklı olsun. Aşılı birey, sağlıklı bireydir. Sağlıklı toplum ve devlet ise sağlıklı bireylerden oluşur. Sağlığın geri dönüşü yok ama safsatacılar yollarına devam edecekler. Buna müsaade etmeyin."