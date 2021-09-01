Son dakika: Bahçeli’den seçim barajı açıklaması: Yüzde 7 olarak tescillendi

"ÇALKANTILI DÜNYA DÜZENİNİN DEHŞET SİMGESİ"

Uçak tekerlerine sarılıp gelecek arayanların, sonra da tutunamayıp metrelerce yükseklikten aşağıya düşenlerin feci akıbetleri, yalnızca Afganistan'ın değil, bir bakıma bulanık ve çalkantılı dünya düzeninin de dehşet simgesi haline gelmiştir.

ABD Başkanı'nın strateji değişikliği olarak açıkladığı askeri çekilmenin, gerçek mi yoksa göz boyama mı olduğu elbette yakında daha da netlik kazanmış olacaktır.

Çünkü ABD politikalarının bir görünen ve gösterilen yüzü varken; bir de arka planda, sahne ve sütre gerisinde asıl maksat ve emelleri muhtevasına alan zalimane uygulamaları, sinsi ve gizli projeleri hâkim ve havidir.

Bunu görmek için dış politika duayeni olmaya gerek yoktur.

"İZAHI YAPILAMAYACAK BİR ÇİRKİNLİKTİR"

Sadece geçmişi, bölgesel ve küresel gelişmelerin istikamet boyutunun incelemesi bile pek çok şeyi çarpıcı şekilde gözler önüne serecektir.

Biden'in dünkü açıklamasında, "terör neredeyse orada peşine düşeceğiz" sözleri dayanaksız, temelsiz, tutarsız ve gerçeklerle terstir.

Aynı ABD'nin sınırlarımızın hemen yanı başında, terör örgütü PKK/PYD/YPG'den sözde sınır tugayı kurma girişimi ne hukuk açısından, ne insanlığın müktesebatı bakımından, ne de dostluk ve müttefiklik zaviyesinden kabul edilemez bir çirkeflik, izahı yapılamayacak bir çirkinliktir.

Irak ve Suriye'nin yanında, Afganistan'ın da toplumsal ve siyasi bölünme tüneline hapsolmasının yegâne müsebbibi emperyalizmin kanlı komplolarıdır.