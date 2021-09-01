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Giriş Tarihi: 1.9.2021

Trabzon şehidini uğurladı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon şehidini uğurladı
Kuzey Irak'ta Pençe-Kaplan harekâtında görev yaparken 10 Ağustos'ta teröristlerin roketli saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) önceki gün şehit olan Uzman Çavuş İsmail Şebelek, dün memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı. Arsin ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen törene, şehidin babası Ali, annesi Yeter, kardeşleri Nurettin, Bahattin, Kemalettin, Fatmanur ve Havva Şebelek ile yakınlarının yanı sıra Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı. Şehidin naaşı, öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fındıklı ilçesindeki aile kabristanında toprağa verildi.
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Trabzon şehidini uğurladı
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