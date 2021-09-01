Trabzon şehidini uğurladı

Kuzey Irak'ta Pençe-Kaplan harekâtında görev yaparken 10 Ağustos'ta teröristlerin roketli saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'nde (GATA) önceki gün şehit olan Uzman Çavuş İsmail Şebelek, dün memleketi Trabzon
'da son yolculuğuna uğurlandı. Arsin
ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen törene, şehidin babası Ali, annesi Yeter, kardeşleri Nurettin, Bahattin, Kemalettin, Fatmanur ve Havva Şebelek
ile yakınlarının yanı sıra Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
da katıldı. Şehidin naaşı, öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fındıklı
ilçesindeki aile kabristanında toprağa verildi.