Vaat ve şantajla böbreğini aldılar

Ankara
Yenimahalle Belediyesi böbrek nakli skandalıyla çalkalanıyor. Nevşehir CHP Milletvekili Faruk Sarıaslan
'ın ve Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu
'nun "Yeğenimiz" dediği Sefa Yörükoğlu
'na (50) böbrek vermek zorunda kalan işçi Ufuk Coşkun
'un (56) başına gelmeyen kalmadı.
Belediyede işçi olan Coşkun'un boşandığı eşiyle yaşayan 3 çocuğu var. Kendisi, anne babasıyla kalıyordu. 10 yıldır işe gelmeden maaş alan Yörükoğlu'nun böbrek nakli olması gerekiyordu. Sarıaslan ve Neslihanoğlu'nun isteğiyle ona ve belediyedeki birçok işçiye test yapıldı. Sonuçta da Coşkun'un böbreğiyle Yörükoğlu'nunkinin doku değerleri yüzde 100 uyumlu çıktı.
Bunun üzerine Coşkun'a böbreğini vermesi teklif edildi. Yörükoğlu, "araba, para ve ev" vaat etti. Coşkun vaatler yerine gelmeyince, böbreğini vermekten vazgeçti. İşyerinde mobbing başladı. Freni tutmayan araçlarda şoförlük yaptırdılar.
VEKİLLE EVİNE GİTTİLER...
Neslihanoğlu, işçinin annesini ve babasını ikna etmek için "Sözleşmeli personel olma" ve "Baş şoförlük" vaat etti. Hatta Sarıaslan ve Yörükoğlu da eve giderek ev, araba ve 200 bin TL vaat etti. Bu ziyaret, apartman güvenlik kayıtlarına da işlendi. Ancak ailesi, istemiyordu. Coşkun böbreğini vermeyince bu kez de hakkında işe gelmeme tutanakları tutuldu. İşten atılmakla tehdit edildi. Coşkun da sonunda böbreğini vermeye razı oldu.
NAKİL ONAYINI İŞÇİLER VERDİ
Nakil işleri 5 ay sürdü. O sürede işe gidemedi. Ancak maaşı yattı. Coşkun şunları anlattı: "İlk gittiğimiz hastane, Ankara'daydı. 'Hemşerimiz bize yardımcı olacak' dediler. D.Y.B.E.A.H.'nde doktor M.A.'nın yanına Yörükoğlu ile birlikte gittik. Doktor, Yörükoğlu'na 'İl sağlıkta Yaşar başkanın tanıdığı var, sizin de tanıdığınız var zaten, ben de yardımcı olurum' dedi. Sefa ise 'Benim de orada köylüm var, görüştüm o da yardımcı olacağını söyledi, bir şekilde halledeceğiz' dedi. İl sağlığa gittiğimizde köylüsü olan kadın doktor 'Sefa işinizi hallettim, heyete gireceksiniz' dedi. Bana da 3-5 soru soracaklarını söyledi, heyete girdik ve heyet raporunu aldık."
Coşkun, 2015'te A.E.A. Hastanesi'ne yönlendirildi. Böbrek naklini gerçekleştiren Prof. Dr. M.K. tarafından kontrol edildi. Sonradan nakil için onay evrakını, Coşkun'un birinci derece yakınlarının değil, belediye işçilerinden H.K. ve C.K.'nın imzaladığı ortaya çıktı.
YARGI YOLU AÇILDI
Nakilden sonra Ufuk Coşkun emekli edildi. Verilen sözler tutulmadı. 2017'de kalp ve damar sorunları ortaya çıktı. Psikolojisi bozuldu. Sefa Yörükoğlu, Yaşar Neslihanoğlu, Faruk Sarıaslan ve onay imzası veren Park Bahçeler'de çalışan şoförler hakkında "Tehdit, Organ ve Doku Ticareti" suçlarını işledikleri iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Başsavcılık, 2019'da "Kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi. Ancak bu kararı, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği 2020'de kaldırdı ve yargı yolu açıldı.
TELEFONLARINI AÇMADILAR
Yaşananlara tanık olan Z.K., Coşkun'a sadece 20 bin TL verildiğini söyledi. Coşkun ise Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar için "Başkanımız da bu iyiliğime karşılık plaket ve 50 bin TL vereceğini söyledi ama gerçekleşmedi" dedi. SABAH, iddiaları sormak için Neslihanoğlu ve Yörükoğlu'nu aradı ancak ulaşamadı. Yenimahalle Belediyesi ise "Sefa Yörükoğlu diye birini tanımıyoruz, kayıtlarda yok" açıklaması yaptı. SABAH'ın ulaştığı nakli gerçekleştiren ekibin başındaki hekim M.K. "Biz nakil öncesi tüm tetkikleri yerine getiririz, etik ve tıbbi raporuna bakar, prosedür neyse, uygunsa onu uygularız" dedi.
GÖNÜLLÜ BAĞIŞTA ÇIKAR İLİŞKİSİ OLMAMASI LAZIM
Ankara Şehir Hastanesi'nden 'Organ Nakli Merkezi" sorumlusu Prof. Dr. Fatih Dede, böbrek nakliyle ilgili yasal süreci SABAH'a anlattı: "25 bin nakil bekleyen hasta var. 70 bin civarında böbrek hastası var. Nakil yapılırken eşi, kardeşi, çocukları, annesi, babası yani 1. dereceden 4. dereceye kadar öncelikli olmasına dikkat ediliyor. Etik kurulu onayıyla gönüllü bağışı var. Ama hiçbir çıkar ilişkisinin olmaması lazım. Canlı organ naklinde hasta böbreği verdikten sonra sağlık problemi olup olmamasına bakıyoruz, hastaya uygun olacağına kanaat verdikten sonra nakli gerçekleştiriyoruz."