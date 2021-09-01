AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu belirterek orman yangınları nedeniyle mağduriyet yaşayanların yanında olmayı sürdüreceklerini bildirdi. Muğla
'nın Marmaris ilçesinde yanan mahalleleri ziyaret eden Hamza Dağ, Turunç
, Osmaniye
, Bayır, Turgut, Orhaniye ve Hisarönü mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Beraberindeki heyetle buradaki yanan ormanlık alanları da inceleyen Dağ, mahalle sakinleri ile sohbet etti, iletilen talepleri dinleyerek not aldı. "Mağduriyetiniz giderilene kadar yanınızda olmaya devam edeceğiz" diyen Dağ, İlyas Şahin ile eşi Günay Şahin'in ayeni evlerine de giderek hayırlı olsun temennisinde bulundu.