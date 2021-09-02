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Haberler Gündem Haberleri 2 Eylül koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 2 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat sayıları
Giriş Tarihi: 2.9.2021 18:52 Son Güncelleme: 2.9.2021 18:53

2 Eylül koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 2 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat sayıları

2 Eylül koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 2 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat sayıları

Dünya genelinde 1 yıldan fazla süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Salgın başından bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurulan en son Türkiye corona virüs tablosu bilgilerine göre covid-19 testi olan 23 bin 946 kişi pozitif sonuç nedeniyle tedavi edilmeye başlandı. Öte taraftan bugünkü güncel Türkiye korona son durum verilerine erişmek isteyenler 2 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. 2 Eylül koronavirüs tablosu verileri ve tüm bilgiler.

Sağlık Bakanlığı son dakika 2 Eylül koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. (2 Eylül 2021 Perşembe) bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamlarını öğrenmek isteyenler ise 2 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? soruları üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

2 EYLÜL KORONA TABLOSU İLE GÜNCEL TÜRKİYE VAKA-VEFAT SAYILARI

Sağlık Bakanlığı son dakika 2 Eylül korona tablosu verileri henüz Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden henüz duyurulmadı. Bakan Koca tarafından son dakika korona verileri paylaşıldığında tüm detaylar burada olacak.

1 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 946

VEFAT SAYISI: 290

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 164



31 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 21 bin 893

VEFAT SAYISI: 252

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 106

30 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 557

VEFAT SAYISI: 245

İYİLEŞEN SAYISI: 13 bin 401

29 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 17 bin 332

VEFAT SAYISI: 255

İYİLEŞEN SAYISI: 11 bin 396

28 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 17 bin 912

VEFAT SAYISI: 245

İYİLEŞEN SAYISI: 12 bin 175

27 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 340

VEFAT SAYISI: 244

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 528

26 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 616

VEFAT SAYISI: 257

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 205

25 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 970

VEFAT SAYISI: 217

İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 651

24 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 191

VEFAT SAYISI: 230

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 373



23 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 857

VEFAT SAYISI: 232

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 833

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2 Eylül koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 2 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat sayıları
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