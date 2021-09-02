2 Eylül koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 2 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat sayıları

Sağlık Bakanlığı son dakika 2 Eylül koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. (2 Eylül 2021 Perşembe) bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamlarını öğrenmek isteyenler ise 2 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? soruları üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.
Sağlık Bakanlığı son dakika 2 Eylül korona tablosu verileri henüz Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden henüz duyurulmadı. Bakan Koca tarafından son dakika korona verileri paylaşıldığında tüm detaylar burada olacak.
VAKA SAYISI: 23 bin 946
VEFAT SAYISI: 290
İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 164
VAKA SAYISI: 21 bin 893
VEFAT SAYISI: 252
İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 106
VAKA SAYISI: 19 bin 557
VEFAT SAYISI: 245
İYİLEŞEN SAYISI: 13 bin 401
VAKA SAYISI: 17 bin 332
VEFAT SAYISI: 255
İYİLEŞEN SAYISI: 11 bin 396
VAKA SAYISI: 17 bin 912
VEFAT SAYISI: 245
İYİLEŞEN SAYISI: 12 bin 175
VAKA SAYISI: 18 bin 340
VEFAT SAYISI: 244
İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 528
VAKA SAYISI: 19 bin 616
VEFAT SAYISI: 257
İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 205
VAKA SAYISI: 19 bin 970
VEFAT SAYISI: 217
İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 651