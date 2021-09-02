Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Ankesör baskınından üç mahrem imam çıktı
Giriş Tarihi: 2.9.2021

Ankesör baskınından üç mahrem imam çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İSTANBUL merkezli 12 ilde FETÖ'nün TSK Yapılanması'na yönelik operasyon düzenlendi. FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi olan "Ankesör-Büfe" telefonlarından aranan 7'si aktif subay, 16'sı aktif astsubay olmak üzere 23 askeri personel, 1'i doktor, 12'si ihraç edilmiş eski askeri personel, 1'i istifa etmiş personel, 1'i vergi müfettişi, 1'i muhasebeci ve 1'i öğrenci olmak üzere toplamda 40 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Şüphelilerden; vergi müfettişi, muhasebeci ve öğrenci olan 3'ünün örgütün içerisinde "mahrem imam" konumunda bulundukları iddia edildi. Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankesör baskınından üç mahrem imam çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA