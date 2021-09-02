Ankesör baskınından üç mahrem imam çıktı

İSTANBUL
merkezli 12 ilde FETÖ'nün TSK Yapılanması
'na yönelik operasyon düzenlendi. FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi olan "Ankesör-Büfe" telefonlarından aranan 7'si aktif subay, 16'sı aktif astsubay olmak üzere 23 askeri personel, 1'i doktor, 12'si ihraç edilmiş eski askeri personel, 1'i istifa etmiş personel, 1'i vergi müfettişi, 1'i muhasebeci ve 1'i öğrenci olmak üzere toplamda 40 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Şüphelilerden; vergi müfettişi, muhasebeci ve öğrenci olan 3'ünün örgütün içerisinde "mahrem imam" konumunda bulundukları iddia edildi. Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.