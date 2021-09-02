CHP’li Nazlıaka’nın iddiasını Emniyet yalanladı!

Çanakkale'de CHP'lilere yönelik saldırıda bulunulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'ya çirkin saldırı" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, "Sayın Aylin Nazlıaka'nın araçta olmadığı bir anda 2 Eylül günü saat 02.00 sıralarında otobüs şoförü ile bir sürücü arasında sözlü bir münakaşa olduğu iddia edilmekte olup, konu ile ilgili cumhuriyet savcısının talimatları çerçevesinde adli tahkikata başlanılmıştır." ifadesi kullanıldı.

BÜLENT TURAN: BIKTIK ÇİRKEF SİYASETİNİZDEN

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise sert ifadeler kullandı.

"Şehrimizde saldırı olsa ilk biz 'geçmiş olsun, yapacak bir şey var mı?' deriz. Saldırı dediği iki şoförün gece 2'de münakaşası!" diyen Turan, "Otobüste Aylin Nazlıaka yok. Saldırı girişimi olsa CHP il bşk. şikayet dilekçesi böyle mi olur?! Hasar dediği de çizik. Bıktık bu çirkef siyasetinizden!" açıklamasında bulundu.