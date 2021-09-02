İlyas Salman’a soruşturma

İlyas Salman, Şen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül almasını eleştirirken vatandaşa da ağıza alınmayacak şekilde hakaret etmişti. Sosyal medyada yapılan bir yayın sırasında Salman, skandal sözler kullanarak Erdoğan'a oy veren halka 'Akılsız' demişti. Salman, "Recep Tayyip Erdoğan bana bir ödül verse, dünyanın en büyük ödülünü verse yanında da dağlar dolusu para koysa ben gidip Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almam. Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten ama o ödülü kötü kullandı..." sözlerini kullanmıştı.

"CEHENNEMİ TERCİH EDERİM"

Ayrıca inancıyla da ilgili konuşan Salman "Ölüm korkum var. Çünkü öbür dünyaya, ahirete inanmıyorum" diyen Salman, "Mümkün olduğu kadar bir gün daha fazla yaşamak istiyorum. Çünkü sonumuz toprak. Keşke cennet ve cehennem olsaydı ama ben cehennemi tercih ederdim" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Skandal açıklamaların ardından vatandaştan tepki alan Salman sosyal medyada tepkilere neden oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan bir ihbar üzerine Salman hakkında 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Devletin Yargı Organlarını Alenen Aşağılama' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.