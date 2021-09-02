İstanbul Emniyeti bu kadroya emanet! İşte Zafer Aktaş’ın ekibinin tam listesi

Batı'dan Batı'ya ve Doğu İlleri'ne tayinlerin açıklanmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde de il içi atamalar açıklandı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla oluşturulan yeni kadrosu İstanbul Valiliği'nin onayıyla açıklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın son atamalarla birlikte ekibini gençleştirdiği ifade ediliyor. İşte İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın ekibinin tam listesi... Terfi aldığı için Rize'ye tayini çıkan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Gökhan Nazlım'ın yerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen 3. Sınıf Emniyet Müdürü Abdurrahman Soğuksu atandı. İstanbul Terör Müdürü Soğuksu'nun 11 yıllık terör tecrübesi bulunuyor.



GÖÇMEN ŞUBE'DEN GÜVENLİK ŞUBE'YE GEÇİŞ



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne tayin olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Tınas'tan boşalan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne Göçmen Kaçakçılığı Şubesi'nde başarılı operasyonlara imza atan Muhammed Hanifi Zengin atandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Şekip Akın Eğitim Şube Müdürü oldu. Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'ne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Serkan Kılınç atandı. Verilen her görevde çalışkanlığı ve görev bilinciyle dikkat çeken 4. Sınıf Emniyet Müdürü Hüseyin Kaya da Çevik Kuvvet Şube Müdürü, Ömer Faruk Günay ise Önleyici Hizmetler Şube Müdürü oldu. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde başarıyla görev yapan Yusuf Burak Güler ise Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürü oldu. Yıllardır Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Özlem Temür Çocuk Şube Müdürü olurken, 3. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Erişmiş Özel Güvenlik Şube Müdürü olarak atandı. Hakan Erişmiş aynı zamanda Genel Disiplin Şube Müdürlüğü görevini de yürütecek. 3. Sınıf Emniyet Müdürü Rabia Altun, Dış İlişkiler Şube Müdürü oldu. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ise Serdar Örs atandı. 3. Sınıf Emniyet Müdürü Selma Gençkaya da Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü oldu.



HAVALİMANI MÜDÜRÜ UZMANLIK ALANINDA KALDI



Bir yılı aşkın süredir başarıyla görev yapan İstanbul Emniyeti Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Süleyman Gökdemir ise yerini korudu. Süleyman Gökdemir aynı zamanda İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü görevini de yürütecek. Suç örgütleriyle mücadelede başarılı operasyonlara imza atan Organize Şube Müdürü Kadir Arslan, uyuşturucu çeteleriyle mücadelede kritik operasyonlar yapan İstanbul Narkotik Şube'nin müdürü Göksel Önder, Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu, Spor Güvenliği Şube Müdürü Osman Tınmazol, Trafik Denetleme Şube Müdürü Murat Özbek, Hukuk İşleri Şube Müdürü Seval Erdem Gürdoğan, Silah Ruhsat Şube Müdürü Öznur Selçuk Gündüz, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Banu Ördek, Kaçakçılık Şube Müdürü Engin Sungu yerlerini korudu. Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü'ne 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mesut Döner atandı. Güven Timleri Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Abidin Erik oldu. Zafer Aktaş'ın İstanbul Emniyet Müdürü olmasının ardından İstanbul Havalimanı Şube Müdürü olan, farklı illerde toplamda 16 yıldır uzmanlık alanı olan havalimanlarında başarıyla görevini yapan Emniyet Müdürü Hüseyin Ağca da görev yerinde kaldı. 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Parasız ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü oldu.



BAZI İLÇELERİN MÜDÜRLERİNDE ROTASYONA GİDİLDİ



İstanbul'da bazı ilçelerin emniyet müdürlerinde de değişikliğe gidildi. Yıllarca Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde başarılı şekilde müdür yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü, Aykut Korkmaz Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü, Murat Bayhan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü, Koray Şensoy; Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü, Bülent Çelik Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü, Gürol Dikyol Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü, Korkut Okyay Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü, İhsan Süngü Güngören İlçe Emniyet Müdürü, Murat Milletsever Pendik İlçe Emniyet Müdürü, Murat Uzun Esenler İlçe Emniyet Müdürü, Muharrem Levent Türkmen Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürü, Ercan Özmen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü, Ali Kesikoğlu Maltepe İlçe Emniyet Müdürü, Cenk Bal Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü, Barış Çukur Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü, Cemal Ünlü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü, Abdullah Afacan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü ve Ömer Erhan Konanç Çatalca İlçe Emniyet Müdürü oldu. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Aşkın Kılıçkeser, Fatih İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Atasoy, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürü Serkan Gömce, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Oğuz Namlı, Beykoz İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Güleç ve Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan ise yerlerini korudu. Suça ve suçlulara karşı başarılı çalışmalarıyla ilçesinin adından sıklıkla söz ettiren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Murat Çaykara da yerini koruyan isim oldu. Uzun yıllardır Sultangazi İlçesi'nin suç unsurları ve terör örgütlerinden temizlenmesinde ve özellikle Gazi Mahallesi'nde huzur ortamının oluşmasında çok önemli rol oynayan, mesai mefhumu tanımaksızın görev yapan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik de görevine devam edecek.



13 YENİ İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI ATANDI



2. Sınıf Emniyet Müdürleri Recep Tepebaş, Hakan Demir, Gürhan Kaya, Ayhan Karaduman, Cihat Dağdeviren, Selçuk Aldemir, Cevdet Hürol Öztürk, Hakan Bolat, Nilgün Selvi, Hakan Alpaslan Kırbaş, Neslihan Türkün Alpay, Filibya Saral ve Mansur Bayraktar ise İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yardımcıları da yeni görev yerlerine atandı. İstanbul Emniyeti Personel Şube Müdürü Murat Özburun, Personel Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Çamuroğlu yerlerini korudu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu olan il emniyet müdür yardımcısı Taner Ertürk ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı Fatih Doğan da aynı görevlerini sürdürecek. Emniyet Müdürü Fatih Doğan aynı zamanda Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nden de sorumlu olacak. Başarılı Emniyet Müdürü Zafer Baybaba da İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü'nden sorumlu il emniyet müdürlüğü görevine devam edecek.



İLÇELERDEN SORUMLU MÜDÜRLER DÖNEMİ



Son atamalarla birlikte; İstanbul'da ilçe emniyet müdürlerinden sorumlu müdürlük görevleri de tekrardan başladı. 2. Sınıf Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren; Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy ve Küçükçekmece ilçelerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı oldu. Terfisini alan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Neslihan Türkün Alpay; Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü, Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü'nden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı oldu. 2. Sınıf Emniyet Müdürü Recep Tepebaş; Esenyurt, Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer, Şişli'den sorumlu il emniyet müdür yardımcısı oldu. 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Bolat Esenler, Arnavutköy, Başakşehir, Eyüp Sultan, Sultangazi ilçelerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcılığına atandı. 2. Sınıf Emniyet Müdürü Filibya Saral; Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'nden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı oldu. Turizm Şube Müdürlüğü, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü ve Interpol-Europol Şube Müdürlüğü'nden sorumlu başarılı il emniyet müdür yardımcısı Neslihan Şentürk de görevine devam edecek.

İşte diğer il emniyet müdür yardımcıları ve sorumlu oldukları yeni görev yerleri:



2. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Alpaslan Kırbaş: Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı...

2. Sınıf Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir: Adalar, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı...

2. Sınıf Emniyet Müdürü Cevdet Hürol Öztürk: Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı...

2. Sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman: Ataşehir, Kadıköy, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı...

2. Sınıf Emniyet Müdürü Gürhan Kaya: Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı...

2. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Demir: Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca ve Silivri ilçelerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı...

2. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Şaşmaz: Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı...

2. Sınıf Emniyet Müdürü Burak Bal: Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü'nden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı...