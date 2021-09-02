Önce millet bahçesi şimdi de doğalgaz!

Büyükşehir'in durdurma kararı 2 aylık gecikmeye neden oldu. Durum böyle olunca kış öncesi çalışmaların bir an önce tamamlanmasını bekleyen esnaf ve vatandaşlar kazılan ardından da asfaltlanmayan yollar nedeniyle mağdur oldu.
Yaşananlara tepki gösteren Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu; "Büyükşehir Belediyemiz Bergama yerine komşu ilçelere hizmet götürmeye, Bergama'nın hakkı olan hizmetleri başka yerlere yapmaya devam etsin. Biz ilçemizdeki doğalgaz çalışmalarının biran önce tamamlanmasını istiyoruz. Öyle anlaşılıyor ki; Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe merkezimizde komşu ilçelerde yaptığı gibi asfalt ve yol çalışması yapmak gibi bir planlaması yok. Olsun onlar yapmazsa, sorumluluğumuzda olmasa da biz yaparız. Zaten Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan 17 metre ve üstü genişliğindeki yollarda temizlik çalışmasını da çoğu zaman biz yapıyoruz. Yapmaya devam ederiz" dedi.
2 AYLIK GECİKME
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Bergama'da 90 milyon lira yatırımla yapmayı planladığı millet bahçesi projesine engel olmak için önce askıdaki imar planlarına son gün itiraz edip ardından da planların iptali istemiyle dava açan İzmir Büyükşehir Belediyesi bu sefer de Bergama'da kendi sorumluluğunda olan 17 metre ve üzeri cadde ve bulvarlarda İzmirgaz tarafından yürütülmekte olan doğalgaz çalışmalarını durdurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesinin durdurma kararı 2 aylık gecikmeye neden oldu.
Trafiğin en yoğun olduğu ana arterlerde kazılan yollar asfaltlanamayınca hem esnaf, hem araç sahipleri, hem de vatandaşlar mağdur oldu. Belediye meclis toplantısında konuşan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu yaşananlara tepki gösterdi. Büyükşehir Yasası gereği ilçedeki 17 metre ve üstü genişlikteki cadde, bulvar ve meydanlarda yolların temizliği, bakımı, onarımı ve yeniden yapılmasının Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Koştu; "Biz doğalgaz çalışmalarının biran önce tamamlanması için uğraş veriyoruz. Hemşehrilerimizde bir an önce doğalgaz ile buluşmak istiyor. Ama Büyükşehir Belediyesi 17 metre ve üstü genişliğindeki yollarda doğalgaz çalışmalarını durdurdu. Bu yolları kim yapacak diye, taahhüt istiyor. Ben de bürokratlarımıza talimat verdim. Taahhüt yazıp gönderilsin diye. Doğalgaz çalışmalarının biran önce ilçemizde tamamlanmasını istiyoruz. Öyle anlaşılıyor ki; Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe merkezimizde komşu ilçelerde yaptığı gibi asfalt ve yol çalışması yapmak gibi bir planlaması yok. Olsun onlar yapmazsa, sorumluluğumuzda olmasa da biz yaparız" dedi.
ZATEN BİZ YAPIYORUZ
"Zaten Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan 17 metre ve üstü genişliğindeki yollarda temizlik çalışmasını da çoğu zaman biz yapıyoruz." Diyen Başkan Koştu; "Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam ederiz. İZSU'nun su patlağı nedeniyle kazıp bıraktığı birçok yeri de yine biz tamir ediyoruz. Etmeye devam ederiz. Büyükşehir Belediyemiz Bergama yerine komşu ilçelere hizmet götürmeye, Bergama'nın hakkı olan hizmetleri başka yerlere yapmaya devam etsin. Tüm bu olanları kamuoyunun ve hemşehrilerimin takdirine bırakıyorum" dedi.
YETER Kİ ENGEL OLMASINLAR
İzmirgaz ile protokol imzalayacaklarını belirten Başkan Koştu; "Biz sadece bozulan kısımları değil tamamını yapacağız. Çünkü artık caddelerin ele alınacak yeri yok. Kevgire dönmüş. Biz sadece İzmirgaz'dan bozduğu yerin metrekare bedelini alıp geri kalanını da kendimiz yapacağız. Kaldırımı ile asfaltı ile aydınlatması ile peyzajı ile biz cadde ve bulvarları yeniden düzenleyeceğiz. Normalde buraları büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda olan yerler. Bize gelen İller Bankası payının yüzde 40 kesiliyor. Neden? Bu yolların bakımı, temizliği, onarımı için. Biz bunu sorun etmiyoruz. Yaparız. Yeter ki bizim önümüz herhangi bir şekilde kesilmesin. Biz bu yolları yapacağımızı taahhüt ediyoruz." Diye konuştu.