Önce millet bahçesi şimdi de doğalgaz!

ZATEN BİZ YAPIYORUZ

"Zaten Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan 17 metre ve üstü genişliğindeki yollarda temizlik çalışmasını da çoğu zaman biz yapıyoruz." Diyen Başkan Koştu; "Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam ederiz. İZSU'nun su patlağı nedeniyle kazıp bıraktığı birçok yeri de yine biz tamir ediyoruz. Etmeye devam ederiz. Büyükşehir Belediyemiz Bergama yerine komşu ilçelere hizmet götürmeye, Bergama'nın hakkı olan hizmetleri başka yerlere yapmaya devam etsin. Tüm bu olanları kamuoyunun ve hemşehrilerimin takdirine bırakıyorum" dedi.

YETER Kİ ENGEL OLMASINLAR

İzmirgaz ile protokol imzalayacaklarını belirten Başkan Koştu; "Biz sadece bozulan kısımları değil tamamını yapacağız. Çünkü artık caddelerin ele alınacak yeri yok. Kevgire dönmüş. Biz sadece İzmirgaz'dan bozduğu yerin metrekare bedelini alıp geri kalanını da kendimiz yapacağız. Kaldırımı ile asfaltı ile aydınlatması ile peyzajı ile biz cadde ve bulvarları yeniden düzenleyeceğiz. Normalde buraları büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda olan yerler. Bize gelen İller Bankası payının yüzde 40 kesiliyor. Neden? Bu yolların bakımı, temizliği, onarımı için. Biz bunu sorun etmiyoruz. Yaparız. Yeter ki bizim önümüz herhangi bir şekilde kesilmesin. Biz bu yolları yapacağımızı taahhüt ediyoruz." Diye konuştu.