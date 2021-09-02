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Haberler Gündem Haberleri Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak 2021
Giriş Tarihi: 2.9.2021 21:40 Son Güncelleme: 2.9.2021 21:40

Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak 2021

Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak 2021

2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesinde üniversiteyi yeni kazanan ve halihazırda eğitimlerini sürdüren öğrenciler üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? sorusunu merak ederek araştırıyor. Bugün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar merak konusu olan Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? sorularına ilişkin bilgiler verdi. Merak edilen tüm detaylar.

2021 YKS tercih sonuçlarının açıklanması sonrasında kazandıkları üniversitelere kayıt yaptıracak öğrenciler ve halen yüksek öğrenimine devam edenler üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın üniversitelerde yüz yüz eğitime ilişkin yaptığı açıklamalar ve diğer tüm detaylar şöyle;


YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"1.5 senedir yüksek öğretim kurulları eğitim ve öğretime ara vermeden devam etmektedir. Bizler yüksek öğretim sisteminin temsilcileri olarak bu salgın sürecinde kampüslerimizi ve üniversitelerimizi kapatmadık. Fakat salgın sebebiyle biz eğitim öğretim faaliyetlerimizi uzaktan yapmaya karar verdik ve salgının ilanından itbaren Türkiye'deki bütün üniversiteler çok hızlı reaksiyon göstererek kısa zaman içinde bütün derslerini dijital hale getirerek öğrencilerine hizmet vermeyi sürdürdüler.

Yeni dönemde YÖK olarak yüz yüze eğitim kararı aldık. Üniversitelerimiz yüz yüze eğitimin yapılabilmesi ve sürdürebilmesi için gerekli tedbirleri aldılar.


"YÜZ YÜZE EĞİTİM FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Yüksek Öğretim Kurulu olarak yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz. Salgın şartlarının nasıl gelişeceğini öngöremediğimiz için salgının seyrine göre Sağlık Bakanlığımızın kararları ve görüşleri dahilin yüz yüze eğitim esnasında diğer eğitim ve öğretim usüllerinin de kullanılması için kararlar aldı.


"ÜNİVERSİTELERİMİZ HİBRİT VEYA HARMANLANMIŞ EĞİTİM MODELLERİNDEN FAYDALANABİLECEK"

Üniversitelerimiz salgın boyunca eğitim ve öğretimin aksamaması için hibrit veya harmanlanmış eğitim modellerinde faydalanabilecek. Üniversitelerimiz şu anda hangi derslerini yüz yüze, hangi derslerini online yapacağını belirlemiştir. Salgının seyrine göre üniversitelerimiz eğitim öğretim enstürmanlarını kullanabilecekler.

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Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak 2021
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