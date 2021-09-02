Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak 2021





YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"1.5 senedir yüksek öğretim kurulları eğitim ve öğretime ara vermeden devam etmektedir. Bizler yüksek öğretim sisteminin temsilcileri olarak bu salgın sürecinde kampüslerimizi ve üniversitelerimizi kapatmadık. Fakat salgın sebebiyle biz eğitim öğretim faaliyetlerimizi uzaktan yapmaya karar verdik ve salgının ilanından itbaren Türkiye'deki bütün üniversiteler çok hızlı reaksiyon göstererek kısa zaman içinde bütün derslerini dijital hale getirerek öğrencilerine hizmet vermeyi sürdürdüler.

Yeni dönemde YÖK olarak yüz yüze eğitim kararı aldık. Üniversitelerimiz yüz yüze eğitimin yapılabilmesi ve sürdürebilmesi için gerekli tedbirleri aldılar.