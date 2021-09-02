Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak 2021

2021 YKS tercih sonuçlarının açıklanması sonrasında kazandıkları üniversitelere kayıt yaptıracak öğrenciler ve halen yüksek öğrenimine devam edenler üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın üniversitelerde yüz yüz eğitime ilişkin yaptığı açıklamalar ve diğer tüm detaylar şöyle;
YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"1.5 senedir yüksek öğretim kurulları eğitim ve öğretime ara vermeden devam etmektedir. Bizler yüksek öğretim sisteminin temsilcileri olarak bu salgın sürecinde kampüslerimizi ve üniversitelerimizi kapatmadık. Fakat salgın sebebiyle biz eğitim öğretim faaliyetlerimizi uzaktan yapmaya karar verdik ve salgının ilanından itbaren Türkiye'deki bütün üniversiteler çok hızlı reaksiyon göstererek kısa zaman içinde bütün derslerini dijital hale getirerek öğrencilerine hizmet vermeyi sürdürdüler.
Yeni dönemde YÖK olarak yüz yüze eğitim kararı aldık. Üniversitelerimiz yüz yüze eğitimin yapılabilmesi ve sürdürebilmesi için gerekli tedbirleri aldılar.
Yüksek Öğretim Kurulu olarak yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz. Salgın şartlarının nasıl gelişeceğini öngöremediğimiz için salgının seyrine göre Sağlık Bakanlığımızın kararları ve görüşleri dahilin yüz yüze eğitim esnasında diğer eğitim ve öğretim usüllerinin de kullanılması için kararlar aldı.
Üniversitelerimiz salgın boyunca eğitim ve öğretimin aksamaması için hibrit veya harmanlanmış eğitim modellerinde faydalanabilecek. Üniversitelerimiz şu anda hangi derslerini yüz yüze, hangi derslerini online yapacağını belirlemiştir. Salgının seyrine göre üniversitelerimiz eğitim öğretim enstürmanlarını kullanabilecekler.