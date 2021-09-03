Ankara Tren Garı saldırısı davası devam edildi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müştekiler ve avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Erman Ekici ile bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Muhammed K., davanın firari sanıklarından hiçbirini tanımadığını ifade etti. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılamasının devam ettiğini belirten Muhammed K, "O mahkemede de anlattım. Ebu Bekir kod adlı İlhami Balı ile telefonda görüşmem dışında bir tanışıklığım yoktur" diye konuştu.

TEHDİT EDİLMİŞ

Terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi İlhami Balı'nın numarasını Suriye'deki akrabalarından temin ettiğini iddia eden Muhammed K., o dönem sınırdan yasadışı yollardan geçen bir grup kaçakçı ve örgüt mensuplarını yakaladığı için Balı'nın kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü. Avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Buna göre mahkeme, tutuklu sanık Erman Ekici'nin mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.