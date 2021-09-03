Bu polisler iyilik saçıyor

Toplumsal Destek Polisleri okullarda seçtikleri öğrencilerle çeşitli aktiviteler yapıyor. İstanbul'un 39 ilçesinde faaliyet gösteren polis memurları her hafta farklı farklı öğrencilerle buluşup eğlenceli zamanlar geçiriyorlar.

Bu buluşmaların temelinde yatan amaç ise polislere olan önyargıyı yenmek ve çocuklarla polislerin arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek. Bu zamana kadar birçok öğrenciyle buluşan polis memurları, öğrencilerle beraber velileri de mutlu ediyor. Bu proje kapsamında birçok öğrenci polis memurlarıyla güzel vakitler geçirerek güzel anılar biriktiriyor.

Toplumsal Destek Polis Birimine Bağlı Personel;

ÇOCUKLAR ARTIK SUÇ İŞLEMEDEN POLİSLE TANIŞIYOR

"39 ilçeden belirlediğimiz okullara gidiyoruz görüşüyoruz o okullardan öğrenciler seçip İstanbul Tema Parka getiriyoruz. Genelde buraya gelme imkanı olmayan öğrencilerden seçiyoruz. Seçerken de öğretmenlerden yardım alıyoruz.

Çocuklarımızı, kendi ekip araçlarımızla okullarından alıyoruz. İstanbul Tema Parkta yemek yiyoruz daha sonra hep birlikte burada ki eğlence araçlarını kullanıyoruz ve ondan sonra tekrardan okullarına geri bırakıyoruz.

Amacımız sadece çocuklarımızın polislerle olan iletişimini kuvvetlendirmek çünkü çocukların polislerle olan iletişimi ilk defa bir olay yaşadıktan sonra oluyor.

Biz suç öncesi çalıştığımız için çocukların bizlerle olan ilk iletişimi herhangi bir suçtan sonra olmaması amacıyla bu tarz etkinlikler düzenleyerek polisleri sevmelerini ve polislere karşı önyargıları varsa onunda önüne geçmek istiyoruz. Çocukların bizlerle ilk buluşması bu şekilde eğlenceli aktivitelerle olunca polislere karşı bakış açıları da olumlu oluyor. Başlarına herhangi bir olay geldiğinde bizlerle iletişimleri çok daha kuvvetli oluyor" ifadelerini kullandı.

Ortaokul öğrencilerinden Yaren;

"Buraya gelirken çok heyecanlıydık daha sonra bu heyecanın yerini mutluluk aldı. Yolda gelirken polis abiler bize arabada eğlenmemiz için müzikler açtı. Tema Parka geldikten sonrada burada ki eğlence araçlarını kullandık. Polis abiler ve ablalar bizlere çok iyi davrandı sürekli bizlerle ilgilendiler. Onlara çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Velilerden Figen İnata;

"Bu etkinlikleri çocuklarımızla polislerimizin kaynaşması için çok faydalı bir uygulama olarak görüyorum. Çocuklarımızı hep sizi polis amcaya veririm bak diyerek büyüttük. Bunun için bu önyargıyı kırmak için de güzel bir fırsat bence. Yaklaşık 1.5 senedir pandeminin gölgesinde kaldı çocuklar ve evlerde vakit geçirdiler sürekli. Burada yemek yediler ve neredeyse tüm oyuncakları kullandılar. Çocuklarımız için de çok güzel oldu. Bu fırsatı bizlere veren herkese çok teşekkür ederiz" dedi.