Eski başkan Fazlı Kılıç’ın acı günü

Önceki dönem Kağıthane Belediye Başkanı olan Fazlı Kılıç ağabeyi Şadi Kılıç hayatını kaybetti. Fazlı Kılıç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "23 Ağustos'ta testi pozitif çıkan abim Şadi Kılıç tedavi gördüğü hastanede bugün hakkın rahmetine kavuştu. Abimin cenazesi Cuma günü Cuma namazını müteakiben, Kağıthane, Hamidiye mahallesi, Ulu camiden kaldırılacak. Abime ve tüm geçmişlerimize Allah rahmet eylesin…" diyerek vefat haberini duyurdu. Kılıç'ın paylaşımının ardından birçok siyasi isim baş sağlığı mesajı yayımladı.



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Önceki dönem Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Fazlı Kılıç'ın ağabeyi Şadi Kılıç'a Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" diyerek başsağlığı mesajı yayımladı.





Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu yaptığı paylaşımda, "Eski Kağıthane Belediye Başkanımız Fazlı Kılıç'ın vefat eden ağabeyi Şadi Kılıç'a Cenab-ı Allah'tan rahmet; Başkanımıza, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.



Vefat haberini alan ilçe belediye başkanları da yayımladıkları mesajlarda şu ifadelere yer verdi:



*Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Kağıthane'nin önceki dönem Belediye Başkanı Fazlı Kılınç'ın vefat eden ağabeyi Şadi Kılıç'ı Hakk'a yolcu ettik. Merhuma rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum"



*Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Çok üzüldüm Başkanım… Rabbim mekanını cennet eylesin. Başınız sağ olsun."



*Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Allah rahmetiyle muamele eylesin. Başınız sağolsun..."



*Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Başkanım başınız sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin."