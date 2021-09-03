Kazanın nedeni story’de gizli! Ölümden dakikalar önce son story!

İzmir'deki bir gece kulübünde alkol alıp eğlendikten sonra motosikletiyle yola çıkan 25 yaşındaki Mustafa Uygur kontrolü kaybedip kaldırıma çarptı.

Hızla giden motosiklet metrelerce sürüklenirken, sürücü Uygur yaşamını yitirdi. Arkasında oturan arkadaşı Merve Arduçlu ise yaralandı. Uygur'un ölümünden dakikalar önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kazanın nedenini gün yüzüne çıkardı.

Elinde bira şişesiyle Bayraklı'daki gece kulübünden fotoğraf paylaşan Uygur, diğer hikayelerinde de motosikletinin fotoğrafını koyup, 'Biraz ses verelim' diye yazdı.





Kaza, dün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi 6108 sokakta meydana geldi. Bayraklı'daki bir gece kulübüne arkadaşı Merve Arduçlu (25) ile eğlenmeye giden Mustafa Uygur burada alkol alıp gece geç saatlere kadar eğlendi.

Gecenin sonunda 16 HDG 34 plakalı motosikletine binerek yola çıkan Mustafa Uygur (25), Bornova'ya geldiğinde aldığı alkolün de etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, sürücü Uygur ile arkasında yolcu konumunda bulunan Merve Arduçlu yola savruldu. Motosiklet ise yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, il müdahalenin ardından yaralıları ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan sürücü Uygur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden Merve Arduçlu'nun sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





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Uygur'un ölümünden dakikalar önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kazanın nedenini gün yüzüne çıkardı.

Elinde bira şişesiyle Bayraklı'daki gece kulübünden fotoğraf paylaşan Uygur, diğer hikayelerinde de motosikletinin fotoğrafını koyup, 'Biraz ses verelim' diye yazdı. Tam bir motosiklet tutkunu olan Mustafa Uygur'un ölümü ailesini, sevenlerini ve arkadaşlarını yasa boğdu.