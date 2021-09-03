Köylünün malı haraç mezat! CHP’li Belediye Başkanı satışa çıkardı

31 Mart yerel seçimlerinden CHP'den Menderes Belediye Başkanı seçilen Mustafa Karalar gözünü il özel idaresinin kapatılması ile birlikte mülkiyeti ilçe belediyesine geçen köy tüzel kişiliğine ait taşınmazlara dikti. Aradan geçen 2.5 yıllık görev süresi boyunca bu güne kadar çok sayıda köy malını haraç mezat satan Karalar geçtiğimiz aylarda bir daha köy malı satmayacağım demesine rağmen sözünü çabuk unuttu. Karalar son olarak mülkiyeti Menderes Belediyesine ait Seferihisar Orhanlı'da biri 21 bin 547 metrekare, diğeri ise 12 bin 316 metrekare büyüklüğünde iki zeytinliği satışa çıkardı. Karalar'ın satış listesi bununla da sınırlı kalmadı.

SATA SATA BİTİREMEDİ

Karalar belediyenin resmi internet sitesinde yayınlanan ilana göre Seferihisar Orhanlı'da biri 731 diğeri ise 703 metrekare büyüklüğünde iki arsayı daha satışa çıkardı. Köy tüzel kişiliğine ait taşınmazların belediye encümeni aracılığı ile 15 Eylül'de satılacağı duyuruldu. Yaklaşık olarak toplamda 4 milyon 800 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılan taşınmazlardan belediyenin 5 milyon lira civarında bir gelir beklediği öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU SATILMAYACAK DEDİ AMA…

CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim iktidarımızda köylünün malı köylüye iade edilecek. Kesinlikle satılmayacak" sözlerini hiçe sayarak neredeyse ilçede satılmadık köy malı bırakmaması bu kadar da olmaz dedirtti. Köylünün ortak kullanımındaki arazilerin satışına tepki gösteren köy sakinleri satışların bir an önce son bulmasını istedi.