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Haberler Gündem Haberleri Yeni haftada Kabine Toplantısı yapılacak mı? Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?
Giriş Tarihi: 3.9.2021 20:53

Yeni haftada Kabine Toplantısı yapılacak mı? Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?

Yeni haftada Kabine Toplantısı yapılacak mı? Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?

Kabine Toplantısı ne zaman?” sorusunun yanıtı en sık araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. En son 19 Ağustos tarihinde yapılan kritik toplantının ardından yeni haftanın gelmesine kısa bir süre kala Kabine Toplantısı tarihi merak ediliyor. Öte yandan en son gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; 6 Eylül tarihinden itibaren şehirlerarası yolculuk, konser, okullar gibi yerlerde aşı olmayanlar için de PCR testi zorunluluğu getirildiği açıklanmıştı. Peki; yeni haftada Kabine Toplantısı yapılacak mı? Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? İşte konuya yönelik son gelişmeler.

Yeni haftanın gelmesine kısa bir süre kala Kabine Toplantısı tarihi de merak konusu oldu. Gündeme yönelik önemli kararların istişare edildiği kritik toplantı tarihi hakkında araştırmalar sürerken bilindiği üzere son toplantı 19 Ağustos tarihinde düzenlenmişti. Hal böyle olunca; "Yeni haftada Kabine Toplantısı yapılacak mı? Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte son bilgiler.

YENİ HAFTADA KABİNE TOPLANTISI OLACAK MI, VAR MI?

Yeni haftaya az bir süre kala Kabine Toplantısı tarihi araştırılıyor. Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır…

Bakanlar Kurulu Toplantısı, son olarak 19 Ağustos tarihinde yapılmıştı.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI 19 AĞUSTOS

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulunmuştu;

"Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız."

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Yeni haftada Kabine Toplantısı yapılacak mı? Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?
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