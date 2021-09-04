Bahçeli: Seçim barajının düşürülmesi tek seçenek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, 'temsilde adalet' ilkesinin olabilmesi için seçim barajının düşürülmesinden başka bir seçenek görülmediğini kaydetti. Yazılı açıklama yapan Bahçeli, seçim barajının yüzde 7'ye çekilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın görüş ve değerlendirmesini müteakiben partisinin de aynı doğrultuda kanaat bildirdiğini, siyasi tutumunu Cumhur İttifakı
'nın duruşuna müzahir şekilde netleştirdiğini belirtti. "Televizyon ekranlarındaki tartışma programlarında veya gazete köşelerinde, seçim barajının yüzde 7'ye çekilmesini 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayan, bu çerçevede bulanık suda balık avlama seferine çıkan sözde uzman ve kiralık kalemler, gafil olmaları bir yana vahim bir hesap hatası yapmışlardır" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:
Anayasal norm olan 'temsilde adalet' ilkesinin olabilmesi için seçim barajının düşürülmesinden başka bir seçenek görülmemektedir. Millet
iradesinin adilane ölçülerde TBMM
'ye aynısıyla yansımasının başka bir yöntemi de düşünülemeyecektir.
Seçim mevzuatı açısından seçim barajıyla ilgili arayış ve çalışmalarda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
'nin yeni bir siyaset denklemini beraberinde getirdiği unutulmamalıdır. MHP'nin hedefi de bunu sağlamaya yöneliktir. ANKARA