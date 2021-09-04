Giriş Tarihi: 4.9.2021

Eserlerimizin önünü kesmeye gücünüz yetmez ÖZGÜR ÖZDEMİR

BAŞKAN ERDOĞAN: Biz bu eserleri yaparken birileri de ‘Bunların önünü nasıl keseriz’ diye uğraşıyor. Bu tesisleri, bu yolları yapacağız. Sizin gücünüz bunların önünü kesmeye yetmez. Yeter ki benim milletim burada dimdik ayakta dursun