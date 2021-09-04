Eserlerimizin önünü kesmeye gücünüz yetmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Rize
'de yerli ve milli kaynaklarla yapılan İyidere
-İkizdere
karayolu ile Hurmalık 1 ve 2 Tünel Projeleri ve bağlantı yollarının açılışını yaptı. Erdoğan şunları söyledi:
İyidere-İkizdere yolu Avrupa
'dan Orta Asya
'ya uzanan Kafkasya koridorunun en önemli güzergâhlarından birinin üzerinde. Rize-Mardin
hattındaki en kritik kısımlardan biri. İyidere Lojistik Limanı
'nın da devreye girmesiyle çok sayıda firma bu bölgede üretim ve lojistik faaliyetine başlayacak. Böylece dünyanın yıldızı, giderek yükselen bölgesi Doğu Karadeniz
'de yavaş yavaş şekillenmeye başlayan büyük ekonomik potansiyelin altyapısını şimdiden kurmuş oluyoruz. Sanayisi ve turizmiyle gelişen bölgemizde yaptığımız her yatırımın ülkemize çok ciddi geri dönüşleri olacak.
Yaşanan bütün sel felaketlerinin yol açtığı hasarları kısa sürede ortadan kaldırdık. Avrupa'da sel felaketlerinin üzerinden aylar geçmesine rağmen hâlâ hiçbir altyapının çalışmadığının haberlerini siz de televizyonlardan izliyorsunuz.
Ama birileri de biz bu adımları atarken "Acaba biz bunların önünü nasıl keseriz" diye buralara geliyor. Bunlarda ar yok, bunlarda hayâ yok. Bunlar Ankara
'dan geliyor, bizim bu lojistik tesisin yapımını durdurmak için gayret sarf ediyor. Türkiye
'nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya geliyorlar. Neymiş, bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz. Biz bu tesisleri yapacağız, bu yolları yapacağız, bu tünelleri yapıyoruz, yapacağız. Sizin gücünüz bunların önünü kesmeye yetmez. Yeter ki benim milletim burada dimdik ayakta dursun.
Türkiye'nin son 7-8 yılı toplumsal kargaşa çıkarma denemeleriyle, terör saldırılarıyla, siyasi ve ekonomik kumpaslarla, darbe girişimleriyle, son dönemde de salgın ve afetle geçti. Şartlar ne olursa olsun, ülkemizin demokratik ve ekonomik kalkınmasının yönünün hep yukarı doğru olmasını sağlamak için var gücümüzle çalıştık. Terör saldırısına uğradığımızda, darbe girişiminin olduğu gece gün ağarana kadar hainlerle çarpıştık, ertesi sabah yine hepimiz önceki akşam bıraktığımız yerden işimize sarıldık.
Rize bu yalan terörüne 2023'te en büyük dersi verecektir diyorum. Bu malum Millet İttifakı
diye bir Zillet İttifakı
var ya bunlara en büyük dersi Rizeli hemşerilerim verecektir. Fakat çok çalışacağız. Normalleşme adımları ve aşılamada ulaştığımız seviyeyle elde ettiğimiz tarihi başarıların haberleri arka arkaya geliyor.
Krizlerin üstesinden dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hızla gelebilen bir Türkiye'ye elhamdülillah ulaştık. Terör saldırılarının, darbe girişimlerinin, küresel salgının, depremden sele her türlü tabii afetin neredeyse ertesi günü hayatı normale, normal düzenine döndürebilecek bir ferasete, birikime, güce, imkâna sahip olduk.
KARADENİZ'İ GÜNEYDOĞU'YA BAĞLIYOR
KARADENIZ Sahil Yolu İyidere mevkisinden İkizdere ilçesi çıkışına kadar uzanan 37.9 kilometrelik İyidere-İkizdere karayolu 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak inşa edildi. Karayolu üzerinde çift tüplü 850 metre uzunluğunda 'Hurmalık-1' ve 720 metre uzunluğunda 'Hurmalık-2' tünelleri ve bağlantı yolları da yer alıyor. Proje, Türkiye'de trafiğe açık en uzun çift tüplü tünel olan 14.7 kilometre uzunluğundaki Ovit Tüneli ile Karadeniz sahilinden iç kesimlere ve Güneydoğu'ya uzanan kuzeygüney aksında daha hızlı, ekonomik ve konforlu ulaşım imkânı sağlayacak.
GÜNEYSU'DA VATANDAŞLARLA BULUŞTU
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin İkizdere ilçesinde katıldığı programların ardından baba ocağı Güneysu ilçesine geldi. AK Parti İlçe Başkanlığı'na geçen Erdoğan burada partililerle ve vatandaşlarla görüştü. Erdoğan, İlçe Başkanı Mehmet Akif Köse ve Belediye Başkanı Rıfat Özer'den bilgi aldı. Erdoğan, parti binası çıkışında kendisini bekleyen hemşerileri ile görüştü. Vatandaşların taleplerini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ilçedeki ikametine geçti.