Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Tefekkür ve tezekkürden vazgeçmeyelim

Aksaray Üniversitesi'nde 2 gün süren ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin 18. Kurultayı sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcıların eşlik ettiği kurultayda, 3 farklı oturum yapıldı. İmam hatiplerle ilgili önemli konuların uzman isimler tarafından masaya yatırıldığı kurultayın mottosu ise adalet ve merhamet oldu.



ÖNDER KABUL OLMUŞ BİR DUADIR



Kurultayın 3.oturumunda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, " Prof. Dr. Ali Erbaş, "İmam hatip nesli inancı vatanı ve mukaddesatı uğruna nice destanlar yazan azminin ve umudunun temsilcisi bir nesildir. İmam hatip nesli İslam'ın ümmeti vasat yani orta ümmet düşüncesinin ve Anadolu irfanının günümüze yansımasıdır. ÖNDER, büyüklerimizin ecdadımızın yaptığı şu duanın kabul olmuş meyvesidir" dedi.





ZOR DÖNEMLERDEN GEÇİYORUZ



Prof. Dr. Ali Erbaş, şunları söyledi: "Dünyamız savaşlar salgınlar yoksulluk terör ümitsizlik gibi devasa sorunların kuşatması altında tarihin en zor dönemlerini yaşamaktadır. İslam dünyası olarak da ciddi zorluklar, sıkıntılar ve problemler yaşadığımız bir süreçten geçiyoruz."



İSLAM İSTİSMAR EDİLİYOR



İslam'ın bazı terör örgütlerince istismar edildiğine işaret eden Erbaş, "Herkesin yaşama hakkını hak olarak ilan eden İslam'ın muazzez yapısının terör örgütleri tarafından istismar edildiğini görüyoruz. Referanslarını dinden aldığını iddia eden DEAŞ, Boko Haram, Eş Şebab ve FETÖ benzeri yapılar İslam'ın adalet ve ahlak ilkelerinden uzaklaşmanın acı bir neticesidir maalesef. İslam dünyasının bu hali bizi umutsuzluğa sevketmeyecek. Sürekli tefekkür ve tezekkür ederek çözüm yolları bulmamız lazım" ifadelerini kullandı.





SONUÇ BİLDİRGESİ BELİRLENDİ



Kurultayın sonuç bildirgesi ise 5 madde halinde açıklandı. ÖNDER Sakarya İl Başkanı Yahya Bakır tarafından okunan kararda, adalet ve merhametin insanlığın içinde bulunduğu küresel kaostan çıkışının anahtarı olduğu belirtildi.