Elazığ’da dev organizasyon

Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonunda gerçekleştirilen şampiyonada İl protokolü, sporcular, antrenörler ve hakemlerin katılımı ile açılış seremonisi gerçekleştirildi.



61 ilden 133 bayan 409 erkek olmak üzere toplam 542 sporcunun katıldığı şampiyona, saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve açılış konuşmalarının ardından start aldı.

ELAZIĞ'DA BOKSUN ÇOK ÖNEMLİ BİR YERİ VAR



Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, törende yaptığı konuşmada," Elazığ'da sporun özellikle de boksun çok farklı bir yeri olduğunu vurgulayarak, Yıllarca İlimizde özellikle Milli formayı giymiş, Milli Bayrağımızı gönlere çekmiş ulusal ve uluslararası arenada çok kıymetli boksörler gelip geçti. Federasyonumuzda da çok önemli görevler aldılar. Elazığ da boksun çok önemli bir yeri var. İlimize gelmiş olan bütün misafirlerimize ben hoş geldiniz diyorum. Ben birkez daha buraya kadar gelmiş bize bu turnuvayı layık görmüş Federasyonumuza emeği geçen özellikle paydaş kurumlarımıza kurumum ve şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi.

2020 TOKYO OLİMPİYATLARINDA TÜRK BOKSU TARİH YAZDI



Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, ise konuşmasında, boksun diyarı Elazığ'da olmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "Boks camiası olarak sporcularımız ve kulüp temsilcilerimiz ile birlikte yaklaşık 800 kişi buradayız. 800 kişiyi ağırlamak çok kolay değil. Ayrıca salgın döneminde hiç kolay değil. Dolayısı ile bizi, spor camiamızı burada ağırlayan herkese çok teşekküre ediyorum. 2020 Tokyo olimpiyatlarında Türk boksu bir tarih yazdı. Dünyada Türk boksu beşinci sırada, Avrupa'da üçüncü sırada, Afrika ve Asya'da birinci sıradayız. İslam ülkelerinde birinci sıradayız. Türk Cumhuriyetlerinde yine birinci sıradayız. Uzun yıların emeğinin sonuçlarını almış bulunmaktayız. Ama bunu söylerken yükümüzün ağır olduğunu da biliyoruz. Çünkü yakaladığımız bu çıtaya altın madalya koyduğumuzda artık bu çıtayı düşürmeden daha yükseklere çıkarmak farz oldu. Türk boksunu daha iyi yerlere taşımak için hep birlikte el ele çalışmalıyız." diye konuştu.



Konuşmaların ardından, kurayla eşleşen genç sporcular, ringe çıkarak kıyasıya yarıştı.



Organizasyon, 9 Eylül Perşembe günü sona erecek.