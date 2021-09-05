Küçük Esra’nın Erdoğan sevgisi

Başkan Erdoğan'ın Rize
'de 2 gündür yaptığı açılışları takip eden ve kurdele kesiminde sahneye çıkan Ardeşen Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 10 yaşındaki Esra Kesimal duygularını SABAH'a anlattı: "Onu görmek için her zaman dua ediyordum. İkizdere
tünellerinin açılışında ona seslendim. Duydu ve sahneye çağırdı. Yüzümü okşadı ve bana gülümsedi. O kadar heyecanlandım ki ağlamaya başladım. 'Ağlamak yok, siz güleceksiniz ki bizler de mutlu olalım' dedi. Bugün de Salarha Tüneli
'nin açılışına geldim. Beni gördüğünde tekrar yanına çağırdı. Mutluluktan uçtum. Onu çok seviyorum."