Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Küçük Esra’nın Erdoğan sevgisi
Giriş Tarihi: 5.9.2021

Küçük Esra’nın Erdoğan sevgisi

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Küçük Esra’nın Erdoğan sevgisi
Başkan Erdoğan'ın Rize'de 2 gündür yaptığı açılışları takip eden ve kurdele kesiminde sahneye çıkan Ardeşen Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 10 yaşındaki Esra Kesimal duygularını SABAH'a anlattı: "Onu görmek için her zaman dua ediyordum. İkizdere tünellerinin açılışında ona seslendim. Duydu ve sahneye çağırdı. Yüzümü okşadı ve bana gülümsedi. O kadar heyecanlandım ki ağlamaya başladım. 'Ağlamak yok, siz güleceksiniz ki bizler de mutlu olalım' dedi. Bugün de Salarha Tüneli'nin açılışına geldim. Beni gördüğünde tekrar yanına çağırdı. Mutluluktan uçtum. Onu çok seviyorum."
ARKADAŞINA GÖNDER
Küçük Esra’nın Erdoğan sevgisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA