Vekili olduğu kentten habersiz

CHP
'li Mersin
Milletvekili Alpay Antmen
, SABAH'ın CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer
ve yönetiminin işçi kıyımıyla ilgili haberlerinin ardından yaptığı açıklama ile vekili olduğu kentte yaşananlardan habersiz olduğunu ortaya koydu. Mersin Büyükşehir Belediyesi
'nin haksız yere yaklaşık 3 bin kişiyi işten çıkarttığına yönelik haberle ilgili hakaret içeren açıklamada bulunan Antmen, işçi kıyımı gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in doğru yolda olduğunu savundu. Binlerce işçinin işinden olmasını ve kazandığı mahkeme kararına rağmen işe geri alınmamasını da görmezden geldi. "Mersin'de haksız yere işten çıkartılan 1 tek kişi yok! Emeğiyle, onuruyla ve alın teriyle çalışan herkes işine devam ediyor" sözlerine işten çıkarılan işçiler tepki gösterdi.
Uğur Karakuş:
Alpay Antmen keşke uyguladıkları performans düşüklüğü adı altında beni de işimden ettiklerinde 'Bir engelli bireyi nasıl işinden edersiniz?' diye sorgulasaydı. Her şey ortada, belgeleriyle. Ben 31 yaşındayım ve bu engelli halimle işsizim. Evde hasta babam var. Ben ne yapacağım bunların cevabını versinler.
Volkan Yavuz:
Benim emeğimi, onurumu, alın terimi sorgulamak kimsenin haddi değil. Beni işten hangi gerekçeyle çıkardığını önce Vahap Seçer'e sorsun, Alpay Antmen. Adıma düzenlenmiş tutanak mı var. İşlediğim bir suç mu var. Gerekçe vardı da neden haksız sebeb belirtmeden direk çıkışımı verdiler. 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' mantığıyla ancak kendilerini kandırıyorlar.
'EKMEĞİMİZDEN EDİLDİK'
Turgay Salgın:
Seçim çalışmaları boyunca gerek CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Namus ve Şeref' vurgusu yaparak, gerek Sayın Vahap Seçer'in çeşitli mecralarda dile getirdiği 'Emekçinin, çalışanın yanındayız, kimse işinden olmayacak' sözlerinden habersiz herhalde Alpay Antmen. Bunların birer umut tüccarlığı olduğunu acı bir şekilde tecrübe ettik. Gözümüzün yaşına dahi bakılmadan ekmeğimizden edildik.
'BELGESİZ VE BİLGİSİZCE İFTİRA ATILIYOR'
Mersin
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nda 7 yıldır ofis personeli konumunda çalışan ve 2 yıldır mobbinge ve psikolojik şiddete maruz kalan kadın büro çalışanı Tuba Güneş ise, "Binlerce çalışanı işinden edip, performans düşüklüğü yalanı ile Mersinlileri aldatma çalışmaları yapılıyor. Sayın Antmen hiç mi araştırma yapmadan bu sözleri söyleyebiliyor. Ellerine mikrofon verildiği her an belgesiz ve bilgisiz bir şekilde 'İşe gelmeden maaş alıyorlar, işlerini yapmıyorlar' gibi hakaret ve iftirayı ardı ardına sıralıyorlar. Engelli, engelsiz demeden çalışana vicdansızca 'yetersiz' damgası vurdular" diye konuştu.