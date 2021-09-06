Başörtüsü yasağı mağduru, şube müdürü oldu

28 Şubat
döneminde başörtüsü nedeniyle okuldan atılan Gülşen Özer
, AK Parti hükümeti
döneminde çıkan kararın ardından göreve döndükten sonra, uzun yıllar süren çalışmaları sonucunda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürlüğü görevine atandı. İstanbul Üniversitesi
"Sosyoloji" bölümünde mezun olmasına çok kısa süre kala başlayan başörtü yasaklarına karşı direnen Gülşen Demirkol Özer
, dönemin öncü isimlerindendi. Okuldan mezun olmasının ardından öğretmen olarak atandığı aynı yıl görevinden ihraç edildi.
Üniversite kapısında başörtülü öğrencilere yönelik kurulan ikna odalarında yaşananları anlatan kitabı da bulunan Özer, AK Parti
hükümetinin kamuda başörtüsünü serbest bırakan kararıyla yeniden görevine döndü. Eğitim dünyasına İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yeniden giriş yapan Özer, bir süredir sürdürdüğü görevin ardından 'Özel Eğitim Müdürü' olarak atandı. Özer'in yeni göreve atanmasının ardından sosyal medyadan tebrik mesajları yayımlandı. Yıllarca eşiyle birlikte yasaklara karşı mücadele eden Murat Özer
yaşadığı mutluluğu, "Sevgili eşim Gülşen Özer, çeyrek asırlık "başörtüsüyle eğitim" mücadelesinin sonunda, İstanbul Milli Eğitim
Şube Müdürü olarak görevine başladı" mesajıyla duyurdu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun
da "Allah güzel çalışmalar yapmayı nasip etsin hocam" mesajıyla Özer'i tebrik etti.