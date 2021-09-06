Kabine Toplantısı canlı yayın izle! (Bakanlar Kurulu) 6 Eylül kabine toplantısı A Haber canlı yayın izle

Başkan Erdoğan liderliğinde bugün yapılan (bakanlar kurulu) kabine toplantısı sonrasında alınan kararlar kamuoyu tarafından merak edilerek "Kabine Toplantısı canlı yayın izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Kabine Toplantısı A Haber canlı yayın izleme bağlantısı ve tüm detaylar şöyle;
Aşağıda yer alan canlı yayın bağlantısıyla kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını izleyebilirsiniz...
Türkiye'de 6 Eylül itibarıyla koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme geçildi. Bu kapsamda toplu ulaşımda ve vatandaşların toplu şekilde bulunabileceği alanlarda aşı olmayanlar için PCR testi zorunluluğu getirildi. Kabine Toplantısı'nda PCR testiyle ilgili yeni bir karar daha alınıp alınmayacağı da merak konusu oldu.
Bugün 1.5 yıl sonra ilk ders zili çalarken, yüz yüze eğitim tekrar başladı. Kabine Toplantısı'nın en önemli gündem maddelerinden biri de yüz yüze eğitimdeki gelişmeler olacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kabine Toplantısı'nda yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirleri paylaştı. Eğitimin aksamaması için üniversitelerde alınan önlemler de yine Kabine'nin ele alacağı konular içinde yer aldı.
Kabine'nin bir diğer önemli konusu ise Afganistan'daki son durum... Ülkedeki yaşanan gelişmeler değerlendirilecek ve karşı karşıya kalınan yeni göç tehdidine karşı alınabilecek önlemler Kabine'nin gündem maddelerinden biri oldu.
Kabine Toplantısı'nın sona ermesinden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.