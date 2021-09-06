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Haberler Gündem Haberleri Kabine Toplantısı canlı yayın izle! (Bakanlar Kurulu) 6 Eylül kabine toplantısı A Haber canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 6.9.2021 18:26 Son Güncelleme: 6.9.2021 18:27

Kabine Toplantısı canlı yayın izle! (Bakanlar Kurulu) 6 Eylül kabine toplantısı A Haber canlı yayın izle

Kabine Toplantısı canlı yayın izle! Bakanlar Kurulu 6 Eylül kabine toplantısı A Haber canlı yayın izle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ve ülke gündeminde yer alan son dakika gelişmeleriyle ilgili önemli kararlar alınan (bakanlar kurulu) kabine toplantısının bugün sonuçlanmasının ardından Başkan Erdoğan görüşülen konular ve alınan kararlar A Haber canlı yayınında kamuoyuyla paylaşacak. Kabine Toplantısı sonuçlarını merak eden ve televizyondan takip etmek isteyenler 6 Eylül kabine toplantısı A Haber canlı yayın izleme bağlantısına ilişkin “Kabine Toplantısı canlı yayın izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Kabine Toplantısı A Haber canlı yayın izleme bağlantısı ve tüm detaylar.

Başkan Erdoğan liderliğinde bugün yapılan (bakanlar kurulu) kabine toplantısı sonrasında alınan kararlar kamuoyu tarafından merak edilerek "Kabine Toplantısı canlı yayın izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

KABİNE TOPLANTISI CANLI YAYIN İZLE | A HABER CANLI YAYIN

Kabine Toplantısı A Haber canlı yayın izleme bağlantısı ve tüm detaylar şöyle;



Aşağıda yer alan canlı yayın bağlantısıyla kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını izleyebilirsiniz...

AHaber CANLI YAYIN


AŞI OLMAYANLARA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU

Türkiye'de 6 Eylül itibarıyla koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme geçildi. Bu kapsamda toplu ulaşımda ve vatandaşların toplu şekilde bulunabileceği alanlarda aşı olmayanlar için PCR testi zorunluluğu getirildi. Kabine Toplantısı'nda PCR testiyle ilgili yeni bir karar daha alınıp alınmayacağı da merak konusu oldu.



YÜZ YÜZE EĞİTİM

Bugün 1.5 yıl sonra ilk ders zili çalarken, yüz yüze eğitim tekrar başladı. Kabine Toplantısı'nın en önemli gündem maddelerinden biri de yüz yüze eğitimdeki gelişmeler olacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kabine Toplantısı'nda yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirleri paylaştı. Eğitimin aksamaması için üniversitelerde alınan önlemler de yine Kabine'nin ele alacağı konular içinde yer aldı.

AFGANİSTAN'DAKİ SON DURUM VE GÖÇ TEHDİDİ ELE ALINDI

Kabine'nin bir diğer önemli konusu ise Afganistan'daki son durum... Ülkedeki yaşanan gelişmeler değerlendirilecek ve karşı karşıya kalınan yeni göç tehdidine karşı alınabilecek önlemler Kabine'nin gündem maddelerinden biri oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Kabine Toplantısı'nın sona ermesinden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

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Kabine Toplantısı canlı yayın izle! (Bakanlar Kurulu) 6 Eylül kabine toplantısı A Haber canlı yayın izle
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