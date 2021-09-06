Kabine Toplantısı canlı yayın izle! (Bakanlar Kurulu) 6 Eylül kabine toplantısı A Haber canlı yayın izle





YÜZ YÜZE EĞİTİM

Bugün 1.5 yıl sonra ilk ders zili çalarken, yüz yüze eğitim tekrar başladı. Kabine Toplantısı'nın en önemli gündem maddelerinden biri de yüz yüze eğitimdeki gelişmeler olacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kabine Toplantısı'nda yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirleri paylaştı. Eğitimin aksamaması için üniversitelerde alınan önlemler de yine Kabine'nin ele alacağı konular içinde yer aldı.

AFGANİSTAN'DAKİ SON DURUM VE GÖÇ TEHDİDİ ELE ALINDI

Kabine'nin bir diğer önemli konusu ise Afganistan'daki son durum... Ülkedeki yaşanan gelişmeler değerlendirilecek ve karşı karşıya kalınan yeni göç tehdidine karşı alınabilecek önlemler Kabine'nin gündem maddelerinden biri oldu.