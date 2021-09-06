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Haberler Gündem Haberleri Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni haftanın Kabine Toplantısı bugün olacak mı, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 6.9.2021 08:03 Son Güncelleme: 6.9.2021 08:03

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni haftanın Kabine Toplantısı bugün olacak mı, saat kaçta?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni haftanın Kabine Toplantısı bugün olacak mı, saat kaçta?

Türkiye gündeminde yer alan başta corona virüsü pandemisi olmak üzere pek çok önemli konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında görüşülerek karar alındığı kabine toplantısı (bakanlar kurulu) tarihi ile ilgili detaylar merak konusu olarak “kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bugün olacak mı, saat kaçta?” soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Salgınla mücadele, ekonomi ve dış politika gelişmeleri ile yeni eğitim dönemine ilişkin konuların masaya yatırılması beklenen kritik kabine toplantısıyla ilgili kamuoyu tarafından merakı edilen kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bugün olacak mı, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacak olan yeni kabine toplantısına ilişkin detaylar kamuoyu tarafından öğrenilmek istenerek "kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bugün olacak mı, saat kaçta?" soruları aracılığıyla yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK, BUGÜN OLACAK MI, SAAT KAÇTA?

Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak olan yeni kabine toplantısının tarih, saat ve ele alınacak gündemdeki konulara ilişkin detaylar şöyle;

  • Yeni kabine toplantısının 6 Eylül 2021 Pazartesi günü toplanması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak bakanlar kurulu toplantısında gündemde yer alan Salgınla mücadele, ekonomi ve dış politika gelişmeleri ile yeni eğitim döneminin ele alınması bekleniyor.



YÜZ YÜZE EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirleri paylaşacak. Eğitimin aksamaması için üniversitelerde alınan önlemler de değerlendirilecek.

AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELER VE GÖÇMEN TEHDİDİ

Kabine'nin bir diğer önemli gündemi de Afganistan'daki gelişmeler ve olası göçmen tehdidi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır bölgelerinde illerde alınan tedbirleri anlatacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yürütülen diplomasi trafiğinin detaylarını Kabine'de paylaşacak.

EKONOMİDEKİ BÜYÜME ELE ALINACAK

Toplantının bir diğer gündem maddesi ise ekonomideki büyüme olacak. TÜİK'in açıkladığı rakamlar ve piyasaların durumu ele alınacak.

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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni haftanın Kabine Toplantısı bugün olacak mı, saat kaçta?
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