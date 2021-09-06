Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacak olan yeni kabine toplantısına ilişkin detaylar kamuoyu tarafından öğrenilmek istenerek "kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bugün olacak mı, saat kaçta?" soruları aracılığıyla yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.
Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak olan yeni kabine toplantısının tarih, saat ve ele alınacak gündemdeki konulara ilişkin detaylar şöyle;
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirleri paylaşacak. Eğitimin aksamaması için üniversitelerde alınan önlemler de değerlendirilecek.
Kabine'nin bir diğer önemli gündemi de Afganistan'daki gelişmeler ve olası göçmen tehdidi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır bölgelerinde illerde alınan tedbirleri anlatacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yürütülen diplomasi trafiğinin detaylarını Kabine'de paylaşacak.
Toplantının bir diğer gündem maddesi ise ekonomideki büyüme olacak. TÜİK'in açıkladığı rakamlar ve piyasaların durumu ele alınacak.