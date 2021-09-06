Kaçak göçmen uygulaması! Polis kaçak göçmenlere yönelik uygulama yaptı

ABD'nin çekilmeyi sürdürdüğü Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanının güvenliği için, Türkiye'nin hem ABD hem Taliban'la görüşmeleri sürerken, Taliban'ın Kabil'i kuşatmasının ardından ve öncesinden binlerce Afganlı vatandaş, kaçak yollardan ülkemize girmesi Bolu Emniyetini de alarma geçirdi.

Çeşitli yollardan kaçak olarak ülkemize giren Afganlı mülteciler sorun olmaya başladı. İçişleri Bakanlığı bu mültecilerin Ankara'ya girmelerini yasaklarken, polis tarafından uygulamalar başlatıldı. Bu uygulamanın bir örneği de Bolu Emniyeti tarafından gerçekleştirildi.

Hafta sonu olması nedeniyle ilimizde ana arterler ve İzzet Baysal Caddesi üzerinde polis çok geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirdi. KEM, KOM, Asayiş, Yunus ekipleri ile Bekçiler, yabancı uyruklu vatandaşlar üzerine yaptıkları uygulamada, oturma izinleri ve GBT sorgulamalarını gerçekleştirdi. Ayrıca, ikametleri başka illerde olup ilimize gelen mülteciler üzerine de çalışma yapıldı.