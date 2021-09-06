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Giriş Tarihi: 6.9.2021 16:32

Kaçak göçmen uygulaması! Polis kaçak göçmenlere yönelik uygulama yaptı

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Kaçak göçmen uygulaması! Polis kaçak göçmenlere yönelik uygulama yaptı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı, TEM, KOM, Asayiş, Yunus ekipleri ve bekçiler, ilimize kaçak yollardan gelmeye çalışan kaçak göçmenler üzerine geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirdi.

ABD'nin çekilmeyi sürdürdüğü Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanının güvenliği için, Türkiye'nin hem ABD hem Taliban'la görüşmeleri sürerken, Taliban'ın Kabil'i kuşatmasının ardından ve öncesinden binlerce Afganlı vatandaş, kaçak yollardan ülkemize girmesi Bolu Emniyetini de alarma geçirdi.

Çeşitli yollardan kaçak olarak ülkemize giren Afganlı mülteciler sorun olmaya başladı. İçişleri Bakanlığı bu mültecilerin Ankara'ya girmelerini yasaklarken, polis tarafından uygulamalar başlatıldı. Bu uygulamanın bir örneği de Bolu Emniyeti tarafından gerçekleştirildi.

Hafta sonu olması nedeniyle ilimizde ana arterler ve İzzet Baysal Caddesi üzerinde polis çok geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirdi. KEM, KOM, Asayiş, Yunus ekipleri ile Bekçiler, yabancı uyruklu vatandaşlar üzerine yaptıkları uygulamada, oturma izinleri ve GBT sorgulamalarını gerçekleştirdi. Ayrıca, ikametleri başka illerde olup ilimize gelen mülteciler üzerine de çalışma yapıldı.

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Kaçak göçmen uygulaması! Polis kaçak göçmenlere yönelik uygulama yaptı
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