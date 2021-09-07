6 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! Sağlık Bakanlığı 6 Eylül korona tablosu ile Türkiye vaka - vefat sayıları

6 Eylül koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden paylaşılıyor. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamlarını öğrenmek isteyenler ise 6 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? sorularıyla araştırmalarına devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı son dakika 6 Eylül korona tablosu verileri Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca tarafından paylaşılan son dakika güncel korona verileri şöyle;
VAKA SAYISI: 20 bin 962
VEFAT SAYISI: 271
İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 327
VAKA SAYISI: 19 bin 391
VEFAT SAYISI: 269
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 289
VAKA SAYISI: 20 bin 033
VEFAT SAYISI: 278
İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 464
VAKA SAYISI: 22 bin 857
VEFAT SAYISI: 276
İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 527
VAKA SAYISI: 23 bin 496
VEFAT SAYISI: 283
İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 004
VAKA SAYISI: 23 bin 946
VEFAT SAYISI: 290
İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 164
VAKA SAYISI: 21 bin 893
VEFAT SAYISI: 252
İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 106
VAKA SAYISI: 19 bin 557
VEFAT SAYISI: 245
İYİLEŞEN SAYISI: 13 bin 401