"Gökdelen değil yeşil alan yapıyoruz"

"Rant" iddialarına da yanıt veren Koştu, "Biz oraya AVM veya gökdelen yapsaydık, oradaki yoğunluğu, betonlaşmayı arttırıcı bir inşa sürecine girseydik rant iddiaları belki doğru olabilirdi ama biz tam tersine yeşil alan uygulaması yapıyoruz. İtirazların nedenini anlayamıyoruz" dedi.

ESNAFIN YÜZÜ GÜLECEK

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, ilçeye yapılacak olan Millet Bahçesi'nin çok kapsamlı olduğunu belirtti. Hemen yanındaki alana yapılacak esnaf çarşısıyla da, bölgedeki esnafın işinin artacağını dile getiren Koştu, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ vasıtasıyla, Bergama Millet Bahçesi için 11 Ağustos'ta ihalemizi yaptık. İhale süreci devam ediyor ama bu süreç içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin planlara itirazı oldu. Tabi o süreç de kendi mecrasında devam ediyor. Daha önce itiraz edilmemesi noktasında Sayın Belediye Başkanına söylemiştik. Çünkü bu bir düzenleme, oradaki eski dükkanların bir yere toplanarak, kalan alanın da planlı bir şekilde sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla Millet Bahçesi konseptinde düzenlenecek. Bu kapsamlı proje, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılmış, tüm yurtta 81 ilde uygulanan bir proje. Bergama'da eski stadyumun olduğu ve Çamlık Parkın olduğu alanda da bu projenin uygulaması yapılıyordu. Bu alana itiraz ettiler, itiraz sebeplerini biz anlayamadık. Bu bir yeşil alan düzenlemesi, o bölge spor alanıydı, yeşil alan olarak değerlendiriyoruz. Hemen yanındaki 2 bin metrekare alana da metruk ve kötü durumdaki dükkanları taşıyoruz" dedi.

"AVM YA DA GÖKDELEN YAPIYOR OLSAYDIK…"

Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği'ne bağlı bazı odalardan yapılan "Rant" iddialarına yanıt veren Başkan Koştu, "Biz oraya bir AVM veya bir gökdelen yapsaydık, oradaki yoğunluğu, betonlaşmayı arttırıcı bir inşa sürecine girseydik 'Rant iddiaları' belki doğru olabilirdi ama biz tam tersine yeşil alan uygulaması yapıyoruz. Oradaki esnaf, aynı zamanda belediyemizin kiracısı, aslında orada da geçmişten gelen hukuki bir eksiklik vardı. Biz şu aşamada onu da düzeltiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bergama Belediyesi yıllardır mahkemelikti, bu düzenlemeyle o hukuki süreç de tamamlanmış oluyor. Biz, alandaki esnafımızı daha iyi şartlarda işlerini yapabilmeleri için yeni bir esnaf çarşısı yapıyoruz. Zemin ve birinci katlardan oluşan bir alanda yapıyoruz bunu. Bu düzenleme Bergama'nın ihtiyacı olan bir düzenleme. Şu haliyle hem yaya hem araç trafiğine çok uygun bir pozisyonda değil. Bergama büyüdü ve orası Bergama'nın ortası, kalbi. Bu düzenleme yapıldığında oradan esnaf da faydalanacak. Yeraltı otoparkı da var, bin 600 metrekare ticari alanı da var, hemen yanında ayrıca 2 bin metrekare ayrı bir ticari alan daha oluşturduk esnaf için. Bunlarla birlikte esnafın işi daha çok artacak"

"BAKANLIK 25 MİLYONLUK YATIRIM YAPIYOR"

Bergama'ya 25 milyonluk yatırım geldiğini aktaran Koştu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'na Millet Bahçesi olarak aldığımız yere istinaden takas usulüyle başka bir yeri vermiştik. Biz kazan kazan usulü, o alana da Bakanlığa bir tane stat yaptırıyoruz. Protokolünü de geçtiğimiz günlerde yaptık, Gençlik ve Spor Bakanlığı şu anda Bergama'ya yaklaşık 25 milyonluk yatırımla, stadyum, gençlik merkezi ve mevcut sahamızın sentetik zeminini yapıyor" diye konuştu.