İbrahim Müteferrika sergisini gezdi

"Matbaanın Ön Sözü 'Basmacı İbrahim Efendi' Müteferrika Sergisi" Emine Erdoğan
'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
Selçuklu Müze ve Sergi Salonu'nda açıldı. Emine Erdoğan yeni eğitimöğretim yılı mesajında "Yavrularımız maske, mesafe ve hijyen şartlarına uyarak büyüklere örnek olacak" ifadelerini kullandı.
KİTAP TEŞEKKÜRÜ
Emine Erdoğan, geçtiğimiz cumartesi akşamı İstanbul Cam ve Billur Müzesi
'nde gerçekleşen 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabının tanıtım programına katılanlara teşekkür ederek. "Gastronomide ülkemizi tanıtmak için yürütülen çalışmalar dünya markaları doğuracak" dedi.